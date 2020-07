La Pía Páez presenta , Mucha Mujer

La Pía Páez, “Mucha Mujer”.

El nuevo single de La Pia Páez, disponible en todas las plataformas el 26 de Junio de 2020

La cantante Venezolana Pia Paez, radicada en Nueva York, nos comparte “Mucha Mujer”. Un boost de empoderamiento y autoestima en una mezcla de pop, cumbia y latin beats.

“Soy mucha mujer pa’ que no me trates bien” dice Pia como una declaración en su nuevo tema «…Esta canción se trata de amor propio, de tener claro tu valor, de dejar ir a quien no se comporta a la altura de lo que vales y te trata desde la indiferencia. En buena energía, boy bye…”.

Un mensaje para el empoderamiento femenino,que llega para reafirmarnos que el amor propio es la base de todo y quien no te respeta no te merece.

Aunque ya habíamos visto el lado urbano de Pia en sus colaboraciones con el rapero Venezolano Budú y la banda Caseroloops; con este track Pia, nos da indicios de que seguirá sorprendiéndonos con su free-flowing artístico sin limite de idiomas, géneros y ritmos que exploran a menudo perspectivas femeninas y románticas.

En la producción de Mucha Mujer, Pia estuvo acompañada del Dominicano Willy Rodriguez. Daniel Alba y Oscar Zambrano en la Mezcla y Master respectivamente.