La Producción industrial de Brasil sube a niveles pre-pandemia

Producción industrial crece un 2,6% en septiembre y recupera niveles prepandémicos, según el IBGE. La actividad industrial en el país está ahora un 0,2% por encima del nivel de febrero.

La producción industrial brasileña creció un 2,6% en septiembre, en comparación con agosto. El sector registra el quinto aumento consecutivo, según anunció el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En comparación con septiembre del año pasado el sector creció 3,4%, interrumpiendo una secuencia de 10 caídas consecutivas.

Con el resultado de septiembre, la industria acumuló una ganancia del 37,5% en 5 meses, eliminando por completo las pérdidas registradas entre marzo y abril (-27,1%). Superando así en un 0,2% el nivel de febrero, cuando la pandemia de coronavirus aún no había afectado la producción del país.

Si bien el sector ha recuperado el nivel prepandémico, aún se encuentra un 15,9% por debajo de su nivel más alto, alcanzado en agosto de 2018. “Esto nos da la dimensión del tamaño de la pérdida que la industria ya venía acumulando”, enfatizó el director del IBGE.

Después de la caída récord en el segundo trimestre, la industria ha mostrado una recuperación constante en los últimos meses. Según una encuesta de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), el aumento de la producción también ha ido acompañado de más contrataciones de personal, una reducción de la capacidad ociosa del parque industrial y un aumento en la intención de inversión de los empresarios.

CNI estima que se espera que el PIB industrial crezca 10% en el tercer trimestre y se contraiga 4,1% en el total del año. El Índice de Confianza de la Industria (ICI) alcanzó 111,2 puntos en octubre, el nivel más alto desde abril de 2011 (111,6 puntos), según la Fundación Getulio Vargas.

Proyecciones industriales Brasil

Se mantiene preocupación sobre la evolución de la pandemia en el mundo. Se sigue con atención el impacto económico del recorte a las ayudas de emergencia que el Gobierno Federal transfiere a las familias en el actual contexto de elevado desempleo. La incertidumbre sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la viabilidad política de las reformas en la agenda del Gobierno son identificados como factores que pueden limitar la recuperación de la industria.

Referencia: BrasilEconomia

La Producción industrial de Brasil sube a niveles pre-pandemia was last modified: by

En : Economía