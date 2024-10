La Puertorriqueña de Don Perignon presenta su nuevo sencillo ‘Navidad es alegría’

Puerto Rico.- La Navidad es, sin duda, la temporada más bella del calendario, una época en la que las familias se congregan para compartir en armonía, alegría y gratitud. Este año, para acompañar ese espíritu festivo, La Puertorriqueña, bajo la dirección de Don Perignon, se enorgullece en presentar su más reciente sencillo titulado ‘Navidad es alegría’, una composición del reconocido cantautor José Nogueras, que cuenta con los arreglos del talentoso Ramón Sánchez.

José Nogueras, quien ha dejado una huella imborrable en la música navideña, vuelve a capturar el vibrante espíritu y la alegría que definen la temporada en Puerto Rico y en el Caribe. Esta emotiva lírica es capitalizada por Ramón Sánchez, quien, además de mantener una estrecha amistad con Nogueras, reconoce que sus principales referentes para arreglar música navideña son los emblemáticos: Asalto Navideño Vol.1 y 2 de Willie Colón & Héctor Lavoe, y las distintas producciones dedicadas a la época de El Gran Combo de Puerto Rico y La Sonora Ponceña.

‘Navidad es alegría’ no solo celebra la festividad, sino que también refleja la esperanza y el optimismo que acompañan la llegada del Año Nuevo. El tema que invita a compartir con los seres queridos, expresa el anhelo universal de un nuevo comienzo, lleno de promesas y oportunidades renovadas.

Con las voces de Joe González, José Karlo Ribot y Henry Santiago, ‘Navidad es alegría’, también cuenta con la participación de la joven virtuosa del cuatro puertorriqueño, Fabiola Muñoz. La cuatrista, quien recibió un pequeño cuatro de juguete cuando tenía siete años, precisamente durante una Navidad, ha desarrollado una profunda conexión con el instrumento que marcó su futuro. El solo de cuatro en ‘Navidad es alegría’ aporta una dimensión de autenticidad y emoción al tema, fusionando con sutileza la rica tradición musical boricua con el estilo propio de La Puertorriqueña.

En la época navideña, celebramos en abundancia de los manjares propios con que festejamos la llegada del Niño Dios, compartiendo con amistades y familia. ‘Navidad es alegría’ se convierte en el acompañamiento perfecto para la temporada de parranda y regocijo. La canción está hecha para disfrutarla olvidando la dieta y dándole entrada a los tradicionales pasteles, al arroz con gandules y al lechón a la varita, junto a un traguito del “ron de la tierra”.

Invariablemente, “Con Don Perignon, este parrandón llega cargado de alegría y mucho amor”.

En su trayectoria, “Don Perignon” con su orquesta, La Puertorriqueña, ha publicado trece producciones discográficas, en las que han colaborado figuras como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Luisito Carrión, Oswaldo Román, Pedro Brull, Josué Rosado, Rico Walker, José Alberto “El Canario” y Hermán Olivera, entre otros.

¡Que la música y el espíritu navideño llenen su hogar de felicidad y buenos momentos, les desea La Puertorriqueña de Don Perignon!

La Puertorriqueña de Don Perignon presenta su nuevo sencillo ‘Navidad es alegría’ was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí