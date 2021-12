Más Chic estrena una nueva temporada de “La recicladora de muebles”.

Episodios de estreno los lunes y miércoles a las 6:30 pm

La cuarta temporada de “La recicladora de muebles” llega a Colombia por la pantalla de Más Chic con nuevos desafíos para la experta argentina Eugenia Zavaroni. Episodios de estreno lunes y miércoles a las 6:30 pm.

Eugenia Zavaroni es especialista en reciclar muebles. Ella ve tesoros donde otros los descartaron. El desafío es darle una segunda oportunidad y buscarle una nueva utilidad a los muebles que llegan a su taller. Para eso aplica diferentes técnicas para llegar a un resultado final increíble.

A lo largo de 8 episodios, el público podrá ver grandes transformaciones como: de botinero a bar, de modular a recibidor, de roperos a vajillero y alacena, e incluso la restauración de un metegol antiguo.

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61).

La recicladora de muebles vuelve a Colombia con nuevos desafíos was last modified: by

En: Notas de Prensa