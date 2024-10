La República Democrática del Congo inicia la vacunación con mpox

Kinshasa – La República Democrática del Congo inició hoy la vacunación con mpox, una medida vital para complementar los esfuerzos en curso para controlar el brote para detener la propagación de la enfermedad viral y salvar vidas. La vacunación, que se inició en la provincia oriental de Kivu del Norte, dará prioridad a los trabajadores sanitarios y a los que están en primera línea de respuesta, a los contactos de los casos confirmados, a los contactos de estos últimos y a otros grupos de riesgo. Posteriormente, la vacunación se extenderá a 11 de las zonas sanitarias más afectadas de las provincias de Equateur, Kivu del Norte, Sankuru, Kivu del Sur, Sud-Ubangi y Tshopo. La República Democrática del Congo ha recibido 265.000 dosis de la vacuna MVA-BN donadas por la Autoridad de Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea, Gavi, la Alianza para las Vacunas y el Gobierno de los Estados Unidos. “Mientras unimos nuestros esfuerzos para detener el brote de mpox, la distribución de la vacuna marca un paso importante para limitar la propagación del virus y garantizar la seguridad de las familias y las comunidades”, dijo el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. “Las vacunas son una herramienta adicional importante para controlar el brote y estamos agradecidos a nuestros socios que han donado las dosis. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nacionales para entregar eficazmente las vacunas a quienes más las necesitan”. La OMS recomienda que la vacunación se implemente como parte de una respuesta integral que incluya una mayor vigilancia, la participación de la comunidad, el rastreo de contactos, la adopción de medidas sociales y de salud pública y la gestión adecuada de los casos. La OMS y sus asociados están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nacionales para ampliar y reforzar todas las medidas de control clave a fin de salvar vidas y poner fin al brote. Para fortalecer aún más la respuesta al brote en curso, más de 300 expertos de la OMS que apoyan las iniciativas de erradicación de la poliomielitis en la República Democrática del Congo se han integrado en la respuesta de la mpox. Los expertos tienen una amplia experiencia sobre el terreno en materia de salud pública, en particular en la vigilancia activa en las comunidades y en los centros de salud, las investigaciones de casos, el rastreo de contactos y la comunicación de riesgos, y han estado a la vanguardia de la lucha contra la poliomielitis y otras enfermedades prevenibles mediante vacunación. En los preparativos para la vacunación con mpox, la OMS ha apoyado a las autoridades sanitarias nacionales en diversas áreas, entre ellas la capacitación de los trabajadores de la salud; la mejora de los sistemas de distribución de vacunas y la infraestructura, como el almacenamiento y el transporte de las vacunas; la participación de la comunidad; así como la supervisión y evaluación del proceso para la distribución de vacunas de calidad. También se están realizando esfuerzos para reforzar las medidas destinadas a identificar y abordar la información errónea y la desinformación sobre las vacunas y colaborar con los líderes comunitarios y religiosos para aumentar el acceso a información precisa. En la actualidad, las vacunas Mpox escasean, especialmente en África. En septiembre de 2024, la OMS añadió la MVA-BN como la primera vacuna Mpox a su lista de precalificación, una medida que se espera que facilite un acceso oportuno y mayor a este producto vital en comunidades con necesidades urgentes, para reducir la transmisión y ayudar a contener el brote. La OMS está trabajando con asociados, entre ellos Gavi, la Alianza para las Vacunas y UNICEF, para establecer un mecanismo de distribución de las dosis donadas por otros países, así como de las adquiridas directamente al fabricante de vacunas. La República Democrática del Congo ha notificado más de 30.000 casos sospechosos y confirmados por laboratorio y 990 muertes desde principios de 2024, lo que representa el 90% de los casos notificados en 15 países de la región africana en lo que va de año. FUENTE. OMS

