La revolución de Nintendo Wii y sus pasos futuros

Todos conocemos la Nintendo Wii por ser un claro ejemplo de innovación y diversión a partes iguales. De hecho, esta ha sido la gran razón por la que toda una industria ha cambiado de cabo a rabo. Nadie se esperaba algo así cuando se lanzó la máquina allá por el año 2006, y la realidad es que la Wii redefinió cómo entendemos la experiencia de jugar a un videojuego.

Por entonces la competencia era extrema, y todos se centraban en hacer mejores gráficos y llamar la atención de los jugadores con experiencias más inmersivas en la pantalla. ¡Nintendo dio un paso lejos de la competencia y se centró en la accesibilidad en la jugabilidad!

La pregunta es: ¿salió bien este intento? Sin ninguna duda, sí. No solo aumentó el público a favor de esta consola, también nos encontramos con estadísticas que demostraban que más gente de edades variadas y niveles de experiencia distintos se unían a los más de 100 millones de personas que compraron la consola. La Nintendo Wii se hizo un fenómeno global.

¿Qué clase de magia había detrás de la Wii?

Vayamos por partes: el concepto en sí ya era toda una revolución allí donde sus hermanas, la PlayStation 3 y la Xbox 360, buscaban impactar al mercado con capacidad de procesamiento avanzadas o gráficos de alta definición. Lo que la gente no esperaba era encontrarse con pequeños detalles como el mando “Wiimote”, que te dejaba imitar movimientos físicos al jugar.

¡Todo esto causó sensación entre un público ávido por vivir experiencias nuevas! Tanto fue así que se empezaron a crear Wii ROMs para disfrutar de la experiencia a nivel underground.

La jugabilidad intuitiva, un punto a favor para la Wii

¿Te suena de algo el juego Wii Sports? Si es así, tranquilo, no eres el único. Este juego venía incluido cuando comprabas la consola y tuvo más razones por las que se convirtió en todo un fenómeno de masas: desde su simplicidad hasta su capacidad para involucrar a los jugadores en movimientos certeros de deporte en deporte, capturó la esencia de la Wii y la explotó.

Tanto es así que, a día de hoy, este juego sigue siendo el referente de la consola en sí misma.

¿Cómo impactó la Wii en el mundo de los videojuegos?

Hay muchas maneras de ver el éxito de la Nintendo Wii en la industria de los videojuegos, pero vayamos a lo más básico: la consola puso en tela de juicio la necesidad de competir en esa famosa “guerra de gráficos” a la que nos tenía acostumbrados Sony o Microsoft, entre otras.

Nintendo jugaba en otra liga: pensó que era más apropiado capturar la atención de todo el público y no solo la de un conjunto de jugadores experimentados. Esto tuvo un efecto bola de nieve en el resto de empresas, que creyeron oportuno implementar tecnologías de control de movimiento como ya lo había hecho Nintendo: PlayStation Move y el Kinect son el ejemplo.

Del pasado al futuro: ¿qué nos espera con los Wii ROMs?

La Wii ya es cosa del pasado y está claro que ha envejecido, pero eso no significa que se vaya a ninguna parte y menos con los Wii ROMs de la consola acechando al otro lado de la pantalla.

Pero ¿qué son eso de los «Wii ROMs»? Nada más que copias digitales de los juegos de la Nintendo Wii. La diferencia es que estas copias se pueden jugar en emuladores, o sea, que ya podrías experimentar la jugabilidad de la consola directamente en tu smartphone, por ejemplo.

Es un guiño al futuro que nos espera por vivir, con el problema evidente que supone la violación de los derechos de autor, entre otras cosas. Pero tanta controversia no tapa la realidad de que cada vez hay más demanda de juegos retro y cada vez es menos difícil acceder a ellos.

No son pocos los defensores de los Wii ROMs que opinan que algo debe preservar la historia de estos videojuegos que han marcado un antes y un después en la industria (si no lo va a hacer la propia empresa, en este caso, Nintendo). ¡Es una forma de mantener el legado retro!

Pero a Nintendo esto no le ha hecho gracia, y sigue tomando todas las medidas que puede para parar la gran ola de fanáticos que buscan divertirse con la pantalla en la mano.

La Wii, un legado que sigue cambiando la industria

No hay duda, visto lo visto, de que la Nintendo Wii ha dejado su huella en el mercado de los videojuegos. Puede que tenga un hardware más bien humilde frente a otros competidores, pero las cosas han demostrado que no hace falta tanta potencia técnica cuando tienes la clave de la diversión de tus jugadores. ¡Y esto es justo la estrategia genial que adoptó la gran Nintendo!

Los juegos que se hicieron para la Wii siguen siendo apreciados por su jugabilidad única. ¡Ya tenemos Wii ROMs que están revolucionando el sector y bibliotecas oficiales de Nintendo!

La revolución de Nintendo Wii y sus pasos futuros was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí