¿Cómo hacer la salsa blanca o bechamel?.Si no sabías cómo hacer esta increíble salsa para acompañar con pastas o pan tostado, aquí te enseñamos.

Ingredientes

2 tazas de leche

2 Cdas. coposas de harina

2 Cdas. de mantequilla

1 cebolla rallada

Sal y pimienta negra

1 Cda. de nuez moscada

Preparación

En una olla de fondo grueso o teflón se sudan las cebollas en mantequilla. Se agrega la leche y sin dejar de batir se incluye la harina, sal, pimienta y nuez moscada. Se revuelve hasta espesar.

En : Gastronomía