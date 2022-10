La salud y el entretenimiento se reúnen en un solo lugar en la Exposalud 2022

Caracas, 3 de octubre de 2022.- Contando con la importancia de siempre ir generando interés de aprender y evolucionar profesionalmente en el área de la salud se creó Exposalud 2022 (Convención internacional de cambio integral en salud), de la mano de InterCareSalud. Los días 25, 26 y 27 de noviembre, en las instalaciones del Hotel Meliá Caracas, se darán cita más de 50 stands dedicados al área comercial de la salud, a la vez que se dictarán conferencias y masterclass que le permitan a los asistentes desarrollar destrezas y habilidades aptas para tratar con pacientes y demás participantes. Sin duda, la novedad de esta Exposalud será, no solo reunir en un solo lugar a tantos expositores, sino mezclar el entretenimiento con aprendizaje. “En InterCareSalud tenemos la unidad de negocio académica y viendo la evolución del país luego de dos años de pandemia, en los que el personal de salud estuvo tan cargado emocionalmente, decidimos crear un espacio donde se permitan tener entretenimiento y academia en un solo lugar”, comenta la Lic. Johanna García, CEO de la empresa. Pertenecer a esta Convención internacional de cambio integral en salud no será nada difícil. Como expositor comercial solo deben tener una marca con especialidad en el área médica, donde se les aseguran dinámicas en las que los participantes tendrán intervención con cada stand. InterCareSalud cuenta en su academia con el formato Edutainment, el cual les permite mantener el foco en lo que se está aprendiendo y pasar a un próximo nivel que les dé actualidad en cada tema. Uno de los principales atractivos de este evento será darle espacio al personal para entretenerse: “Le queremos dar permiso a todo el personal de salud de entretenerse a la vez que obtiene conocimientos de la mano de profesionales de alta calidad, porque para dar salud debemos tener salud, pero también divertirnos en el proceso”, cuenta García. La carga académica dentro de esta Exposalud será muy alta, pero, sobre todo, de mucha calidad. Es que la larga lista de conferencistas está conformada por médicos de mucho renombre en Venezuela y miembros que dedican su trabajo al gremio como: Dra. Pily Modroño (Nutricionista especialista en calidad de servicio); Dr. Jan Costa (Psiquiatra); Dr. Raúl Echeverri (Neurocirujano); Dr. Ronaldo Cadenas (Neurólogo); Dr. Ricardo Szemat (Urólogo); Dr. Andrés Fermín (Intensivista); Lic.. Leisly Liendo (Fisioterapeuta); Msc. Hyeon Jin Kim (Enfermería); Dr. Omar Arias (Radiodiagnóstico); María Isabel Díaz (Economista); y el Dr. Francisco Tapia (Anestesiólogo), entre otros. Durante los tres días de convención, los asistentes disfrutarán de actividades cargadas de entretenimiento como Stand Up, presentaciones musicales y diferentes momentos llenos de distracción. “Queremos ubicar un balance en los diferentes mercados, porque el personal de salud también va a la playa y tenemos vacaciones”, comenta. “Lo que pasa es que pocas veces salimos de la estructura y el estrés de salvar vidas, pero hay que darnos un momento en el que lo más importante sea actualizarse y tener entretenimiento en el mismo lugar”, finaliza la CEO de InterCareSalud. Si quieres conocer más de esta Exposalud 2022, puedes escribir a través del correo electrónico eventosintercaresalud@gmail. com y visitar su perfil de Instagram @saludevento. —

Lic. Jhornery L. Balbi