La Sonora Matancera presenta Medley 1 con Grandes Éxitos

Miami FL.- (@MinayaPR) El prestigioso sello de la Música Latina J&N Records, liderado por sus hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, traen el renacer de La Sonora Matancera, a solo 3 años de cumplir 100 años de su fundación, por lo que presentan el primer sencillo de Éxitos en un nuevo Medley con los reconocidos temas: «Besito de Coco», «Caramelos», «Se Formó el Rumbón» y «Donde están los Rumberos».

«Manteniendo la esencia de la agrupación quisimos actualizar sus músicos y cantantes, además de la grabación de todos sus éxitos con nuevos arreglos, mezcla actual y proceso de Máster Moderno, cuidando siempre el sonido original que le ha dado vida a esta inigualable propuesta musical» expresó Juan Hidalgo.

En el Medley, el tema «Besito de Coco» pieza musical compuesta y escrita por el gran Ismael Rivera Rivera que la Sonora supo adaptar bien a su repertorio.

Además «Caramelo» es un tema versión que originalmente fue interpretado gloriosamente por la gran Celia Cruz, derivado de una relación musical entre “La Reina de la salsa” y la «Sonora Matancera» que duró aproximadamente quince años.

Mientras que «Se Formó El Rumbon» es un tema interpretado por Vicentico Valdés y Miguelito Valdés en el álbum «Con los Valdes se formó el Rumbon & La Sonora Matancera».

«Donde están los Rumberos» fue un tema interpretado en la época por Bienvenido Granda, bautizado como «El Bigote que Canta”, grabó con la Sonora Matancera unas doscientas diecisiete grabaciones, convirtiéndose en el cantante que más registró musical dejó en dicha agrupación.

Sin duda que esta reunión de Éxitos Musicales en este Primer Medley de La Renovada Sonora Matancera, vaticina un gran éxito en las plataformas musicales, ya posicionándose en el estreno de la semana como número uno.

