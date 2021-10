La Sordera, representa a Venezuela en el BIME PRO 2021

La empresa productora de espectáculos en vivo y contenidos digitales que nos llena de orgullo

BIME PRO es uno de los encuentros más importantes del mundo dónde se juntan profesionales de la industria entretenimiento, música en vivo, sellos discográficos, agencias de booking y profesionales con proyectos en tendencias e innovación. Una experiencia donde crear sinergias entre continentes, hacer negocios, descubrir los talentos emergentes más prometedores y compartir conocimientos es el objetivo. Este año La Sordera, será el representante por Venezuela en este gran encuentro internacional de la música.

Desde 2013, cada año, Bilbao ha acogido este encuentro en Octubre. Una ciudad que se convierte en el centro de la innovación, la tecnología, el networking y el futuro de este sector. Este año iniciará el 27 de Octubre y acabará el 29 de Octubre.

En la edición de este año asistirán a las ponencias y ruedas de negocios algunos de los profesionales y artistas más importantes de este rubro a nivel global, entre ellos se encuentra Carlos Mata (Taste The Floor), Fabio Acosta e Ivan Alarcón (Vibras Lab), Iñigo Argomaniz (Get In), Jon Ollier (One Fiinix Live), Julián Saldarriaga (Love of Lesbian), Li Saumet (Bomba Estéreo), Mala Rodríguez, Melanie Parejo (Spotify), Raphael, Juan Carlos Radaban (Wizink Center), Álvaro López (Primavera Sound) así cómo también todo el equipo de Last Tour promotora que produce este encuentro.

A través de Otto Ballaben (Arepa Music), profesional de la industria musical Venezolana y delegado del Bime Pro para Venezuela, llevará a La Sordera como la empresa representativa del rubro del entretenimiento Venezolano. La Sordera tendrá dos participaciones relevantes dentro del encuentro de profesionales, una de ella es en el BIME CAMPUS dónde participarán en una conferencia sobre el capital creativo dónde conversarán con otros profesionales de la industria cómo esta compañía (La Sordera) venezolana ha logrado a través de sus habilidades gerenciales, creativas e intelectuales, ser una empresa con la capacidad de producir giras por más de nueve países de todo el mundo.

Por otro lado, Francisco Méndez, Fundador & Director General de La Sordera participará cómo profesional comprador en las ruedas de negocios y speed meetings del BIME PRO.

La Sordera es una productora de eventos que nace en Venezuela y que ha logrado hacer visible a talentosos artistas fuera de nuestras fronteras. Apasionados por el entretenimiento de alta calidad este equipo de profesionales multidisciplinarios especializados en sus áreas tiene como propósito esencial colocar el mejor y mayor esfuerzo para entregar un servicio «360º» dentro del entretenimiento presencial y digital. Con objetivos que ya son parte de su filosofía de trabajo, este grupo de jóvenes, expandió sus sueños y ahora mismo operan en distintos países como Chile, Perú, Argentina , Uruguay, Ecuador, Colombia, España y Londres, haciendo de su pasión un caso de éxito para todos los venezolanos.

Luego de mantenerse activos generando conciertos y fiestas temáticas en Venezuela; La Sordera cambia de residencia y comienza sus operaciones en Chile, país que le abre las puertas en el 2017. Su primer show fue en la ciudad de Santiago con la banda de rock venezolano La Vida Bohéme. Luego siguieron otros eventos con figuras relevantes de la escena venezolana y del mundo como: Lasso, Jóse R. Guzmán, Led Varela, George Harris, Los Mesoneros, Gil Cerezo (Vocalista de Kinky) DJ Set, Viniloversus, SanLuis, Apache, Akapellah, Mucho Muchacho, Profesor Briceño, Nacho Redondo, Mcklopedia, Nanutria, Nos Reiremos De Esto, Zapato 3, Andrés López, Tomates Fritos, Karina, Lou Fresco, Candy 66, Fabrizio Copano, Juliet Lima & Arturo De Los Rios, Nadia María, Escuela De Nada, Craneo & Lasser, Caramelos De Cianuro, Cristina Pilo & Mike Ohrangutang, La Sirena 69, y la cantante argentina Silvina Moreno.

Desde espectáculos memorables hasta la creación de contenidos digitales únicos y de altísima calidad, La Sordera es de esos casos que no paran de crecer. Con la misión de respaldar y garantizar el éxito de los artistas y espectáculos que producen, La Sordera ya comienza a ser una referencia obligada para todos los que hacemos vida en el mundo artístico venezolano, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Sordera ha iniciado la transición de ser una compañía de espectáculos regional para convertirse en una compañía de reconocimiento internacional con la capacidad de producir y comprar giras por todo el mundo.

