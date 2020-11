La tendencia de comprar criptomonedas online.

Cada vez son más las personas que, con la idea de encontrar nuevas opciones de inversión, se deciden a comprar criptomonedas online. Existen muchas herramientas que permiten conocer la evolución de los precios, resultando muy práctico para saber cuando es el mejor momento de hacerlo.

En páginas como elcriptomonedas.com encontramos una relación de en donde comprar criptomonedas (los mejores exchanges y plataformas para hacerlo). Buscaremos lo que se conoce como un cripto bróker.

Un cripto bróker es un bróker que nos da la posibilidad de invertir en criptodivisas cómo el famoso Bitcoin, Dash, Etherum, Litecoin, Dash, Ripple, entre otras.

Como nos dijo un experto en cripto que escribió las Coinbase opiniones: “La idea es que el inversor pueda negociar cómo si estuviera tratando con otra divisa o activo. Tan solo requerirá de abrirse una cuenta con el bróker y hacer el depósito correspondiente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las monedas virtuales son un recurso muy volátil, por lo que nos permiten ejecutar un nivel de apalancamiento mucho más reducido en comparación con otros mercados, cómo con Forex.”

Las inversiones con criptodivisas son complicadas, por lo que será importante elaborar una estrategia de inversión: para darle forma, habrá que activar determinadas alertas, estudiar noticias actuales, charts y diferentes movimientos del mercado. Y es que en cualquier momento puede haber un cambio que lo cambie todo.

¿Cómo encontrar el mejor bróker de criptomonedas?

Lo primero que habrá que hacer en que criptomoneda centrarse; ten en cuenta que continuamente salen nuevas criptodivisas en el mercado, y que todas ellas se venden cómo definitivas. Es por ello, por lo que habrá que tenerlo muy claro antes de tomar cualquier decisión.

Regulación

Analiza el órgano regulador que está detrás sobre el bróker en el que estás pensando en invertir.

La idea sería elegir uno que contase con las cuentas de los clientes segregadas de las propias de la compañía; de esta forma, por lo menos en teoría, no podrán tocar los depósitos de los traders, ya que no son suyas.

Las cuentas deben de ser accesibles en todo momento, además de haber buenas garantías de seguridad que nos protejan en todo momento.

Algunos organismos que te ofrecerán la máxima seguridad posible son la FCA, CySec o CNMV.

Trading

Aunque no lo parezca, lo cierto es que existen más de 100 criptodivisas, aunque no podemos negociar con todas. La gran mayoría de las mismas están disponibles para hacer trading, cómo con Ethereum o Bitcoin. Sin embargo, otras monedas menos conocidas, cómo Monero o Zcash, no suelen estar disponibles con ningún otro bróker.

Spreads

Estas plataformas cobrarán un cargo que se llama spread, en lugar de comisión.

En este concepto está incluida la parte que se lleva la entidad por permitirte gestionar con criptodivisas.

El spread que se está pagando por las criptomonedas está fijado desde 0,0030 por una moneda de menor valor, cómo el “Ripple” hasta a llegar a los 25,00 pips mín por un Bitcoin (ya que ahora mismo la cotización es más elevada)

Cuenta Demo

Una cuenta demo es un práctico recurso que nos permitirá empezar a trabajar con la plataforma, pero sin utilizar nuestro dinero real. Puede ser un buen recurso para trazar una primera estrategia inicial; servirá para que nos familiaricemos con la herramienta, y con el trading de monedas virtuales en general. Es interesante que elijas a un bróker que te ofrezca una cuenta demo; con ella no ganarás dinero, pero tampoco la perderás.

También debes de evaluar las restricciones de la cuenta demo; de nada sirve si es tan limitada que no te permita manejar mucho dinero, o que tan solo esté disponible durante algunos días.

Herramientas

Echaremos un vistazo a las herramientas que trae el bróker, cómo si se pueden estudiar las tendencias de otros inversores (por ejemplo, para copiar estrategias), señales de Forex, estadísticas, copy-trading, gestión de Bitcoin, etc.

Aunque si bien es cierto que un mayor nivel de herramientas es muy positivo, también requerirá que tengamos un elevado nivel de conocimientos.

Apalancamiento

Cómo ya hemos comentado, a diferencia de las divisas o activos de siempre, con las criptodivisas no podremos tener el mismo nivel de apalancamiento. El tipo de apalancamiento dependerá del tipo de moneda virtual con el que estemos negociando. Lo más común es que esté ubicado entre 1:5 – 1:30.

Atención al cliente

Además, también necesitamos que la plataforma de atención al cliente cumpla. Si tenemos alguna duda, o si se nos presenta algún tipo de problema, necesitamos de alguien responsable que nos eche una mano.

Es interesante que la atención al cliente esté en varios idiomas, para que no tengas problemas de entender lo que te están diciendo.

Seguridad

Las mejores plataformas deben de ser fiables, disponer de diferentes niveles de seguridad, tales como estos:

Verificación de DNI por video.

Protocolo https.

Contraseña segura.

Envío de código PIN y PAN al terminal.

Reconocimiento facial.

Reconocimiento a través de huella dactilar.

