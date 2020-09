La Tonga,Un proyecto que promueve la diversidad musical latinoamericana

La Tonga tiene como intención apoyar la difusión de proyectos innovadores y de calidad de la música independiente en Colombia y Latinoamérica.

La Tonga es un proyecto colombiano de contenido musical que durante 4 años se ha dedicado a realizar sesiones en vivo de artistas latinoamericanos. Es un viaje a través de la música de nuestro continente.

A la cabeza de este proyecto se encuentran Hernando Tosín y Augusto Caro, quienes han contado con la ayuda de personas afines a la industria musical y audiovisual de Colombia y de cada uno de los países que han visitado.

Hernando ‘Dito’, a través de su estudio de audio TUT, se ha enfocado en la parte musical, desde la selección y curaduría de las bandas, la producción de las sesiones y la grabación y post-producción del audio. Por Su parte, Augusto ‘Che’ se ha encargado de la dirección y conceptualización del proyecto, así como del aspecto visual del mismo. Los dos han trabajado juntos durante casi 10 años en la producción de piezas audiovisuales para publicidad, campañas digitales y piezas documentales.

«La principal intención del proyecto es poder difundir la inmensa diversidad y riqueza de la industria musical latinoamericana»,

comenta Hernando.

A partir de esta premisa, se establecieron tres objetivos puntuales de la serie:

Sesiones en vivo en locaciones significativas para cada banda

Cada sesión es única e irrepetible. La Tonga visita a las bandas en los lugares que habitan, permitiendo a nivel visual una gran diversidad de paisajes que enriquecen la serie.

Diversidad de géneros

La curaduría de las bandas tiene variedad de sonidos, desde los ritmos folklóricos hasta los experimentales con el fin de crear paisajes sonoros diversos que se enriquecen con las diferentes culturas musicales de los países visitados.

Formato y difusión

La propuesta del formato, de 4 bandas de diferentes géneros y países en cada capítulo, le permite a la audiencia hacer un viaje audiovisual para conocer múltiples expresiones musicales y artísticas; ampliando así los horizontes de la audiencia.

La Tonga cuenta con una alianza con el canal de televisión público Señal Colombia, medio por el cual la productora ha amplifica su proyecto durante dos temporadas.

«Señal Colombia realiza anualmente una convocatoria llamada Mercado de Co-producción. Esta iniciativa busca co-financiar proyectos cuyos lineamientos y temáticas sean afines a los del canal. Es un proceso de casi 6 meses desde la presentación del proyecto hasta la selección, donde se postulan alrededor de 400 propuestas y se seleccionan cerca de 20. El mercado cuenta para la evaluación no solo con delegados del canal, sino incluye delegados del Ministerio de Cultura, Educación y las TIC, pues el aporte de los recursos proviene del estado», agrega Augusto.

La curaduría para elegir a los artistas del proyecto es variada: medios especializados, plataformas de streaming, conciertos y festivales y los mismos artistas son algunos de los insumos editoriales.

«No importa si es un grupo o artista nuevo o de trayectoria, la única condición es que tengan talento, que su propuesta sea innovadora y de calidad», enfatiza Dito.

La primera temporada de La Tonga contó con la participación de Almas de Barrio, Ghetto Kumbé, Polikarpa y sus Viciosas y Soy Emilia de Colombia, Silvina Moreno y Chancha Vía Circuito de Argentina, Lng/SHT de México, Los Mirlos de Perú y Los Vigilantes de Puerto Rico.

«A nivel de concepto y producción, fue una búsqueda constante por encontrar un lenguaje visual y sonoro único para que el proyecto tuviera identidad. Cada banda que grabamos nos permitió experimentar con el fin de lograr propuestas visuales diferentes. Cada sesión es un universo y un aprendizaje nuevo», afirma Che.

La segunda temporada de La Tonga se estrenará en el mes de octubre tendrá trece capítulos que serán transmitidos los días viernes a las 5:30 p.m. En esta ocasión los países protagonistas serán Brasil, Chile y Colombia.

Hernando y Augusto tienen clara su meta: «Queremos llegar a todos los rincones de Latinoamérica. La música es una fuente de inspiración inagotable y cada país tiene identidades y sonoridades únicas».

La Tonga es una oportunidad para conocer nuevos artistas que los medios tradicionales no visibilizan. Es un universo de descubrimientos musicales.

NOTA DE PRENSA

La Tonga,Un proyecto que promueve la diversidad musical latinoamericana was last modified: by

En : Gente