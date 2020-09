La torta de Pan, Receta Tradicional Venezolana.

Si algo existe inmemorialmente en la mayoría de los hogares tradicionales venezolanos es la preparación de la torta de pan, que se prepara con el pan viejo que ya no sirve ni para mojar con el café con leche.

La forma como se prepara es simple, sin embargo, hay variantes según los agregados que le añadan distintas tradiciones familiares.



Ingredientes:

2 tazas de pan molido. Puede ser de cualquier tipo, siempre que esté duro

2 tazas de leche líquida

4 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de leche condensada

6 cucharaditas de margarina

1 cucharada de vainilla

Pasas al gusto

Preparación:

Hay que poner a hidratar el pan en la leche líquida. Al mismo tiempo se prepara un caramelo colocando 1/2 taza de azúcar en una olla junto a 1/4 de taza de agua a fuego medio. Una vez que el caramelo esté listo se coloca en el molde en el que se va a hornear la torta.

En un bol se mezcla la mantequilla con el azúcar hasta lograr una crema blanca a la que se le agregará, uno por uno, los huevos mientras se bate bien la mezcla y se le agrega la vainilla y según el gusto se le puede añadir algo de ron y de canela. Una vez hecho esto se le incorpora, poco a poco, la mezcla del pan junto a las pasas, se vierte el todo en el molde y se introduce en el horno precalentado a 150°C y se deja allí cocinando por 45 minutos.

Cuando esté listo se saca del horno, se deja enfriar por alrededor de un cuarto de hora y se saca del molde cuando esté tibio para evitar que se seque el caramelo.

En : Gastronomía