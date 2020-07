LA TRIBU ROYALE NOS TRAE MUSICA DE VACACIONES EN CUARENTENA

Desde la ciudad de Miami llega La Tribu Royale; un proyecto musical que vino para quedarse. Contagiándonos de un POP-Reggae que muestra personalidad y autenticidad desde el inicio; el lanzamiento de su tema “Holiday” está acompañado de un videoclip tropical que sobrepasa las 120K de visitas en YouTube. Esta banda irrumpe las redes sociales para mostrarnos toda su energía y mantenerse en los playlist del 2020.

Con una influencia directa del R&B, Reggae, Rap y Rock. La Tribu Royale, está conformada por Gali [Vox & Sampler], Ruben Coello [Vox], Manuel Colmenares [Bass], Alejandro «El Marinero» Fumero [Guitars], Leo Leoni [Keys], Tony Quarto [Drums]. En el mes de julio del 2020 oficialmente hacen el lanzamiento de Holiday, un tema que le pone banda sonora a la diversión y viene junto a un video que recrea un verano en cuarentena, donde la alegría es la protagonista.

El video del tema, que tan sólo en una semana alcanzó los 100k plays en YouTube, se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la temporada. En palabras de Gali, cantante de la banda que, también ha colaborado como productor de artistas de la talla de Imagine Dragons, Dana Paola y J BALVIN y siendo parte del dúo ATELLAGALI, nos comenta, “Holiday es una canción que llama a la gente a divertirse y tener vacaciones en casa durante la pandemia”. Con relación al video agrega que “fue hecho para inspirar a las personas que se encuentran en cuarentena a nivel mundial, que pueden hacer de una situación negativa, algo positivo. El hecho de que nos quedemos todos en casa nos permite compartir más con nuestros seres queridos, eso es lo que tratamos de ilustrar en el video”.

Bajo la dirección de Sam Castillo y Rubén Coello y con la producción de La Tribu Royale, el video fue grabado en la casa de » El Marinero», guitarrista de la banda, cerca de la playa en West Palm Beach, FL. Mostrando imágenes de la banda disfrutando entre amigos y de vacaciones en distintas partes del mundo, este video maneja una estética fresca y creativa que se pasea por distintas realidades, pero con un mismo hilo conductor: La diversión. Realizado cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento social posible, usando mascarillas y protección de limpieza a todo el personal involucrado; este video es una pieza audiovisual que recrea el compartir y la fiesta desde casa.