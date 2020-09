La Tribu Royale sorprende con remix de «Come As You Are”

Decididos a rescatar los valores de igualdad que inspiran la letra de la canción «Come As You Are»; los músicos de La Tribu Royale nos invitan a aceptarnos tal cual somos y a disfrutar con respeto y entendimiento nuestras diferencias en un nuevo remix de este clásico del Grunge.

Luego del exitoso lanzamiento de Holiday, con el que recibieron más de 170 mil visitas en YouTube en su video oficial. Esta banda de venezolanos residenciados en Miami sorprende con este remix en un sonido reggae cargado de la personalidad que los caracteriza. Esta banda residenciada en Miami, nos muestra este tema junto a un video que llega para brindarnos un mensaje de igualdad, amor y felicidad plena.

Gali (Vox – Samplers), Ruben Coello (Vox), Alejandro «El Marinero» Fumero (Guitarras), Manuel Colmenares (Bajo), Tony Quarto (Batería), Leo Leoni (Teclados), son los músicos encargados de regalarnos ese sonido único y especial que se va consolidando con cada nuevo lanzamiento. En palabras de La Tribu Royale, esta versión se diferencia de la original, “… el estilo que nos caracteriza como banda es una fusión de ritmos caribeños con un toque urbano; en este caso mantuvimos la melodía y la letra original del tema, tomándonos la libertad de añadirle unos versos de nuestra creación para dar ese toque final, muy a lo Royale”.

El video dirigido por Sam Castillo y Rubén Coello fue grabado en Miami, New York, Moscow, London, Las Vegas, Nevada y mantiene la esencia grunge original de Nirvana que aún sigue cautivando a diferentes generaciones, pero que en este caso, fusionaron con la poderosa energía de La Tribu Royale. Con imagénes de la banda en una azotea y con la característica fiesta que siempre los acompaña, en el video podemos ver a personas de distintas nacionalidades compartiendo y disfrutando sin prejuicios, de un momento cargado de amistad, tolerancia, respeto y unión.

“Decidimos versionar esta canción ya que el mensaje de la letra es perfecto para sanar un poco las heridas que se han generado por la polarización, racismo y odio que existe en este momento en los Estados Unidos”, señala Gali. Por su parte, Ruben Coello nos comenta que “con este nuevo lanzamiento queremos entregar un granito de arena a este país que nos adoptó viniendo de latinoamérica con otro idioma, otras costumbres y aun así tuvimos la oportunidad de hacer vida y lograr nuestros sueños, no worries man, la tribu entera está pa’ ti, just come as you are…”.

