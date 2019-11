La Vacuna para la tuberculosis está lista para distribuirse a nivel mundial

En el 2018, más de 1.500.000 millones de personas murieron a causa de la tuberculosis.

Al momento que escribimos este artículo una nueva vacuna contra la tuberculosis, que ha superado todas las fases clínicas para una administración masiva ha sido aprobada.

Esta será la prueba definitiva para comprobar que la M72/ASO1 E como es su verdaero nombre, funciona en poblaciones reales, más allá de los ensayos clínicos, donde tuvo una eficacia del 50%, según los últimos resultados, presentados este martes.

“Puede convertirse en una herramienta clave para terminar con la epidemia”, ha señalado Ann Ginsberg, de la organización sin ánimo de lucro IAVI, que junto a la farmacéutica GSK ha desarrollado la inmunización. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más vidas humanas se cobra —más de 1,5 millones al año, por delante del VIH—, a pesar de tener un tratamiento que funciona para la gran mayoría de los enfermos.

Uno de los grandes problemas es el infradiagnóstico: de los 10 millones de casos nuevos cada año, solo se detectan un 70%. Los otros tres millones de enfermos no saben que lo están (o qué tienen exactamente), así que no se tratan y la patología se agrava al tiempo que continúan contagiando la bacteria, que se transmite por el aire. Por eso, los expertos ven clave el desarrollo de una inmunización que prevenga que se produzcan un buen número de infecciones.

