La Vacuna Rusa Sputnik V es eficaz contra todas las variantes del COVID-19

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado este viernes que la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19 es eficaz contra todas las variantes del coronavirus conocidas hasta ahora.

«Según tengo entendido de las conversaciones con especialistas, es eficaz contra todas las variantes de este virus conocidas hasta ahora», señaló el mandatario en una reunión con Kirill Dmítriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

Dmítriev, por su parte, confirmó que, gracias al uso de dos inyecciones diferentes, el antídoto se muestra más efectivo que otros fármacos contra todas las variantes, lo cual «se ha demostrado con la mutación británica y una gran cantidad de otras mutaciones».

«Por lo tanto, creemos que realmente tenemos una de las vacunas más poderosas del mundo, incluso contra las mutaciones», enfatizó el director del fondo.

«Un gran logro de la ciencia rusa»

El jefe del RDIF también informó que la producción de Sputnik V en países extranjeros ya está en marcha y alcanzará su capacidad máxima en abril.

Tras calificar a este fármaco como «un gran logro de la ciencia rusa» que es reconocido «por todo el mundo», Dmítriev apuntó que parte de la vacuna producida en el extranjero se está suministrando a mercados internacionales, si bien el objetivo principal es la vacunación de la población rusa.





