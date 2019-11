La venezolana Deyna Castellanos fue nombrada Jugadora Ofensiva del Año

MIAMI.- La delantera criolla perteneciente al Florida State alcanzó el premio como Jugadora Ofensiva del Año, así como Mediocampista del Año de la Conferencia de la Costa del Atlántico (ACC, por sus siglas en inglés). Luego de su destacada participación en la Liga Universitaria de Fútbol de Estados Unidos, Deyna Castellanos recibió diversos reconocimientos.

Castellanos también integró el Primer Equipo de la ACC gracias a sus 11 goles y nueve asistencias, que le valieron también para alcanzar el título de segunda máxima artillera de por vida en la liga universitaria norteamericana con 46 dianas.

En : Deportes