La Venezolana Nani Debuta en Portada de Spotify

Nani está cautivando la escena musical internacional. Ya deslumbrados por la elocuente y variopinta propuesta de esta joven venezolana de 23 años. Ahora inaugura el 2021 con el provocativo y disruptivo sencillo «CHOQUELOQUE», disponible en plataformas streaming a nivel mundial.

La cantante y compositora narra con agudeza, glamour, desfachatez y ese tono disruptivo que la caracteriza, una efímera noche junto con alguien del pasado, en un episodio pasajero, dejando claro su empoderamiento y control de la situación.

«CHOQUELOQUE» fue escrito por Nani junto con Daniela Blau (Sebastian Yatra) y su Maria Vertiz (Irepelusa) productora de este dark pop de beats hipnotizantes.

El EP debut de Nani está programado para salir el segundo trimestre de 2021, envuelto en sonidos con un carácter rítmico explosivo, creando ambientes sensoriales con el que la audiencia experimentará la enigmática dosis de avant-garden pop, con raíces Latinas.

Así la impecable voz de Nani envolverá al público como guía de un viaje de emociones inquietantes.

Luego del éxito obtenido con el debut de “Culebra” que, en tan solo 24 horas alcanzó más de 20 Mil escuchas en Spotify, obtuvo una contundente impresión en las playlists editoriales, aunado al apoyado de una sólida fanaticada, llevando a Nani a incrustarse en radar de Estados Unidos y Latinoamérica como la artista que hay que seguirle la pista este 2021.

