La Venezolana Yulimar Rojas, candidata a mejor atleta del 2020

La venezolana Yulimar Rojas, quien batió el récord del mundo de triple salto en pista cubierta con 15,43, figura entre las diez candidatas seleccionadas por World Athletics para recibir el trofeo a la mejor atleta mundial del año 2020.

#MeetingMadrid2020 ¿Cómo fue? Así FUE. ¡21 DE FEBRERO 2020 HISTÓRICO!

__ YULIMAR ROJAS IMPONE RÉCORD DEL MUNDO DEL SALTO TRIPLE INDOOR 15,43.#VuelaYuliVuela pic.twitter.com/4OKNp9t27G — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) February 21, 2020

Rojas se mantuvo invicta en cuatro competiciones de salto triple en interiores y exteriores, destacó la organización en el perfil de la atleta criolla.

En febrero de 2020, Yulimar voló en el Meeting de Madrid para imponer su récord mundial bajo techo con un salto de 15,43 metros.

El 5 de septiembre, Rojas saltó 14,71 metros en Castellón, España, fijando la mejor marca mundial del año.

La lista de candidatos fue elaborada por un panel internacional de expertos. De ella, mediante votación abierta en las redes sociales hasta el 15 de noviembre, saldrán los cinco finalistas.

La ganadora se anunciará el 5 de diciembre. En la encuesta pueden participar por internet los aficionados de todo el mundo.

Un «me gusta» en Facebook e Instagram o un retweet en Twitter contará como un voto, destacó World Athletics.

