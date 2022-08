Esta es la verdadera razón del divorcio de Sylvester Stallone después de 25 años casado..

LOS ANGELES, CALIFORNIA.- De forma intempestiva sonó la noticia vía redes sociales: Stallone se divorcia, aquí te contaremos las razones porque ha pasado eso.

A través de un comunicado en el que el intérprete de Rambo indicó que “amo a mi familia. Abordamos estos problemas personales de manera amistosa y privada”.

Pero sucede que fue su esposa quién hizo la solicitud de divorcio. La solicitud de divorcio la introdujo la modelo el pasado viernes en el condado de Palm Beach, “para la disolución del matrimonio y otros alivios”.

Stallone hasta ahora está casado con , con quién tiene tres hijas y se casaron cuando ella tenía 19 años y él 41, sus hijas son Scarlet de 20, Sistine de 24 y Sophia de 25..

“Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que compartimos, y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”, expresó Flavin, de 54 años

La verdadera razón por el divorcio de Stallone.

Sucede que Rambo, es un gran amante de los animales, especialmente de los caninos. Recordemos que su amado perro, que estuvo con él cuando no tenía ni para comer, tuvo que venderlo para poder montar la película Rocky, que lo catapultó a la fama.

Luego lo recuperó por una suma insólita, pero volvieron a estar juntos.

Recientemente Silvester Stallone adquirió un canino de Raza Rottweiler, a lo que su todavía esposa se opuso rotundamente, y estuvieron discutiendo por ello hasta no tener un fin adecuado ni equilibrado para ambos.

Todo eso y sumado a otras pequeñas discusiones domésticas y cotidianas que cualquier pareja puede tener terminaron en una solicitud de divorcio por parte de ella.