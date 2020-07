La Vida Bohème estrena nuevo video

Dirigido por Joaquim Salim desde New York

Luego del exitoso lanzamiento de Último Round; La banda de punk-rock venezolana más importante de la escena musical actual, le da la bienvenida al video “Acción”. El segundo sencillo promocional de una serie de temas que irán compartiendo a lo largo del 2020 e inicios del 2021.

Los seguidores de La Vida Bohème quedaron sorprendidos con los últimos lanzamientos de la banda. Luego de tres años sin mostrar nuevo material, este 2020 sirve para darle continuidad al éxito que siempre rodea a estos músicos caraqueños.

Sebastián Ayala [Bateria], Daniel Briceño [Bajo], Henry D’Arthenay [Voz], Héctor Tosta [Guitarra y sintetizadores]; lanzan en el mes de julio, el tema ACCIÓN, un decreto ROCK con ese aire PUNK que siempre distingue a la agrupación. El video de esta canción se estrenó recientemente y encaja a la perfección con su sonido. Con una estética apocalíptica, Joaquín Salim, su director, nos muestra la ciudad de New York junto a Henry en un viaje cargado de imágenes con personalidad y texturas que van construyendo toda una propuesta plástica.

En palabras de Salim “La inspiración del video vino plenamente de las emociones que transmite el tema. Es muy explosivo, sensorial y crudo. Luego de escucharlo infinitas veces, discutir las líricas con Henry, Basil y Guillermo, decidimos crear algo visualmente impactante que transmitiera el mensaje de la canción de una manera arriesgada y sin filtros”.

El video de Acción, contó con la participación de Basil Fauchier, como cinematógrafo y con Guille Betancourt en la producción. “El proceso de creación del video duró más o menos un mes… fue feroz y rápido, lo cual ayudó a que fuéramos espontáneos, reactivos y que cada uno confiara ciegamente en el talento del otro” nos comenta Salim.

El tema está producido por Rudy Pagliuca, Carlos Imperatori & Héctor Castillo, mezclado por Héctor Castillo y masterizado por Dave McNair, junto Enrique Marquez Paris, como productor ejecutivo.

Si quieres descubrir todas las novedades que nos trae La Vida Bohème, no dejes de seguir sus redes sociales. PRONTO anunciarán nuevos estrenos .