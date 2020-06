La Vida Boheme muestra su Último Round por Zoom

Tras el exitoso lanzamiento de su último sencillo promocional, la banda nos muestra, en el mes de junio de 2020, un video que le hace honores a un single que revolucionó la escena rock. El audiovisual, que ya está disponible, es el retrato visual de los tiempos que nos tocan vivir.

La Vida Boheme, es la banda de rock venezolana con mayor proyección de su generación. Integrada por los músicos Henry D’Arthenay [Voz, guitarra y sintetizadores], Héctor Tosta [Guitarra y Coros], Daniel Briceño [Bajo, coros y sintetizadores] y Sebastian Ayala [Batería y coros]. Estos artistas, aplaudidos internacionalmente por cada uno de sus discos, son ganadores de importantes premios a nivel mundial, como el Latin Grammy, el MTV Game Awards, entre muchos otros. Reconocidos con “Nuestra”, primer disco de la banda, por la revista Billboard como uno de los 50 mejores de una década. La banda llega en el 2020 con nuevo material discográfico, impactando de inmediato a sus seguidores y a la prensa latinoamericana especializada en la música.

Último Round, llega con sonidos punk-rock y marca el inicio de una serie de lanzamientos que promete la agrupación para este año y el próximo. Actualmente, el single estrena un videoclip dirigido por Rodrigo Michelangeli, José Ostos, Johan Verhook y es un material audiovisual filmado 100% por Zoom, donde se muestra a la banda en un performance cargado de imágenes y movimientos logrados por la coreógrafa Amaranta Villarreal.

Afianzando esa estética visual que nos une por medio de la tecnología, sus directores crearon esta pieza artística en Junio del 2020. Comentan que “la nueva forma de comunicarnos marcó todo el video, de allí partió nuestra inspiración. Luego nos propusimos crear una coreografía que plasmara movimientos únicos para cada integrante, logrando así, explorar otros estilos… fue así que creamos la interacción entre movimiento corporal y las imágenes…”. Asimismo, Rodrigo Michelangeli indicó que “el video está creado desde distintas ciudades del mundo, Canadá, México y Francia, un proyecto totalmente a distancia durante el Coronavirus”

El Proceso de creación fue una explosión creativa en conjunto, así lo dejan ver sus directores, “una vez que decidimos sería realizado con la aplicación de video llamadas Zoom, nos pusimos a jugar; agregamos fondos distintos, incluyendo videos, dando como resultado un collage que construimos entre los tres… cada integrante de la banda también eligió un video, incluso Henry modificó algunos. Luego, tuvimos un día completo de rodaje por Zoom” nos comenta Johan Verhook, uno de sus directores.

