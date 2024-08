La viruela del Mono se intensifica en África, sigue mutando y esparciendose como pólvora, lea porqué

La viruela del Mono se agrava en África sigue mutando y esparciéndose como pólvora

El 14 de agosto de 2024, el Director General de la OMS determinó que el recrudecimiento de la viruela del mono en la República Democrática del Congo y en un número cada vez mayor de países de África constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI), el nivel más alto de alarma en virtud del RSI. Aquí describimos los últimos países de la región que han notificado nuevos casos desde el inicio del brote multinacional en 2022. El brote del clado Ib del virus de la viruela del mono (MPXV), que comenzó en septiembre de 2023 en la República Democrática del Congo, está teniendo un número cada vez mayor de casos en el país y también se está expandiendo a los países vecinos. Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda han notificado sus primeros casos de viruela del mono. Varios de estos casos tienen vínculos de viaje con partes orientales de la República Democrática del Congo y cada uno de estos países ha identificado el virus de la viruela del mono del clado Ib (MPXV). Según los datos epidemiológicos disponibles, este clado se ha propagado rápidamente entre los adultos a través del contacto físico cercano, incluido el contacto sexual identificado dentro de las redes de trabajadores sexuales y sus clientes. A medida que el virus se propaga más, los grupos afectados están cambiando, y el virus también se está afianzando en los hogares y otros entornos. Además, Costa de Marfil está notificando casos de clado II mpox por primera vez desde el inicio del brote en varios países en 2022.

África central y oriental

Burundi

El 25 de julio de 2024, el Ministerio de Salud de Burundi declaró un brote de mpox tras la confirmación de tres casos por parte del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud Pública. Estos casos se identificaron el 22 de julio; un caso del Hospital Universitario de Kamenge, un segundo caso del Hospital Militar de Kamenge y el tercer caso del Distrito Sanitario de Isare. Informaron del inicio de los síntomas el 24 de julio, incluidos fiebre, dolor en las articulaciones y una erupción cutánea generalizada. Las muestras recogidas durante una investigación multidisciplinaria dieron positivo para mpox el 25 de julio con PCR. Estos son los primeros casos confirmados de mpox identificados en Burundi.

Hasta el 17 de agosto de 2024, se habían recibido 545 alertas de casos de MPOX desde la declaración del brote, de los cuales se habían investigado y validado 474 casos sospechosos (86,9%). De los 358 casos sospechosos analizados, 142 (39,7%) dieron positivo para MPXV. El análisis de secuenciación genómica confirmó el clado Ib de MPXV. No se notificaron muertes hasta el 17 de agosto.

Se han notificado casos confirmados en 26 de los 49 distritos (53,1%). El distrito más afectado es Bujumbura Nord, una zona urbana, con 54 de los 142 casos confirmados (38%). No se han documentado muertes en el momento de la presentación de informes.

Los varones representan el 55,6% de los casos y las mujeres el 44,4%. Los niños menores de cinco años representan el 60,3% de los casos, seguidos de los de 11 a 20 años (42,6%) y los de 21 a 30 años (38,2%).

Kenia

El 29 de julio de 2024, el Ministerio de Salud confirmó un caso de mpox en el condado de Taita Taveta, fronterizo con Tanzania. El paciente es un hombre keniano de 42 años que reside en el condado de Kiambu (vecino de Nairobi). El caso tiene antecedentes de viajes desde Kampala (Uganda) a Mombasa (Kenia) y, en el momento de la identificación, el paciente viajaba a Ruanda a través de Tanzania.

Hasta el 13 de agosto, se habían identificado 14 casos sospechosos, uno de ellos había dado positivo en la prueba de detección del virus de la inmunodeficiencia humana (MPXV) de clado Ib, 12 casos sospechosos habían dado negativo y el resultado de la prueba de un caso estaba pendiente. Este es el primer caso de MPX identificado en Kenya. Hasta el 13 de agosto, no se había informado de ninguna muerte.

Ruanda

El 24 de julio de 2024, el Centro Nacional de Enlace para el RSI en Ruanda notificó a la OMS dos casos de mpox confirmados por laboratorio en Ruanda y, el 27 de julio, el Ministerio de Salud declaró un brote de mpox en el país. Los casos incluían a una mujer de 33 años (caso 1) que viaja con frecuencia a la República Democrática del Congo, y un hombre de 34 años (caso 2) con antecedentes de viajes recientes a la República Democrática del Congo. El caso 1 se identificó en un punto de entrada y se aisló en el distrito de Rusizi, y el caso 2 se identificó en el hospital de Kibagabaga del distrito de Gasabo. Se informó que ambos casos se encontraban en condición estable y bajo seguimiento médico continuo. Estos son los primeros casos confirmados de mpox identificados en Ruanda.

Hasta el 7 de agosto de 2024, el país había notificado cuatro casos confirmados de mpox y cero muertes en total. Entre los dos nuevos casos, uno es un hombre de 34 años, residente en el distrito de Gasabo en Kigali. Sus síntomas comenzaron el 15 de julio de 2024 con fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta y erupciones en los brazos, la cara y los genitales. Había viajado de regreso de Burundi el 12 de julio de 2024 y actualmente se encuentra aislado. Se está haciendo seguimiento a cinco contactos cercanos. El otro caso es un hombre ruandés de 39 años, residente en el distrito de Kicukiro con antecedentes de viajes a la República Democrática del Congo. Tuvo síntomas similares, junto con dolor de cabeza, que comenzaron el 12 de julio de 2024. Se han identificado cuatro de sus contactos cercanos y se les está haciendo seguimiento. El análisis de secuenciación ha confirmado el clado Ib de MPXV.

Uganda

En junio y principios de julio de 2024, el distrito de Kasese mejoró la vigilancia de la enfermedad por mpox a lo largo de la frontera con la República Democrática del Congo a la luz del aumento de casos notificados en el país vecino. Tras la orientación de los examinadores en el punto de entrada de Bwera y el hospital de Bwera, se identificaron seis casos sospechosos el 11 de julio. Se recogieron muestras para realizar pruebas de laboratorio de los casos sospechosos, dos de los cuales dieron positivo para MPXV clado Ib el 15 de julio. El primero de los casos confirmados es una mujer de 37 años y el segundo caso es una mujer de 22 años de nacionalidad de la República Democrática del Congo. Estos son los primeros casos de mpox identificados en el país. Ambos casos comenzaron a tener síntomas el 11 de julio y fueron confirmados mediante una prueba de PCR en el Instituto de Investigación de Virus de Uganda el 15 de julio de 2024.

Las investigaciones revelaron que la transmisión se produjo fuera de Uganda y que, hasta el 12 de agosto de 2024, no se había vinculado ninguna transmisión secundaria a los dos casos. Hasta la misma fecha, se habían notificado 39 casos sospechosos. Además, se estaba haciendo un seguimiento de 37 contactos de los casos confirmados. Hasta el 20 de agosto no se habían notificado muertes.

África occidental

Costa de Marfil

En julio de 2024, Côte d’Ivoire confirmó dos casos no mortales de mpox. El primero es un paciente de 46 años que consultó a un médico el 1 de julio con fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea, en el distrito de Tabou, región de San Pedro, en la frontera con Liberia. El laboratorio del Instituto Pasteur de Côte d’Ivoire confirmó el 3 de julio el mpox y el 14 de julio el mpox en el laboratorio del Instituto Pasteur de Dakar. El segundo caso es un paciente de 20 años, en el distrito sanitario de Koumassi en Abiyán, que presentó erupción cutánea y lesiones en la mucosa oral el 14 de julio. No se ha identificado ningún vínculo epidemiológico entre estos dos primeros casos.

Hasta el 7 de agosto de 2024, se habían confirmado siete casos de mpox en tres distritos sanitarios: Koumassi (un caso), Tabou (un caso) y Yopougon-Ouest-Songon (cinco casos). Cuatro de los casos confirmados (57%) son varones y los siete casos tienen más de 15 años. Se han identificado cuarenta contactos y se les está haciendo un seguimiento. El país ya había notificado casos de mpox, pero no se habían notificado casos desde el inicio del brote multinacional en 2022. Los nuevos casos detectados en 2024 pertenecen al clado II MPXV.

Situación de un vistazo

Epidemiología

El Mpox es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la viruela del simio (MPXV). Existen dos clados conocidos de MPXV: el clado I, anteriormente llamado clado de la cuenca del Congo, que incluye los subclados Ia y el recientemente identificado Ib; y el clado II, anteriormente llamado clado de África occidental, que incluye los subclados IIa y IIb. Los subclados Ia y Ib se han definido en función de la aparición del subclado Ib en la provincia de Kivu del Sur de la República Democrática del Congo, donde se ha propagado predominantemente por contacto sexual. Actualmente se considera que el subclado Ia abarca todas las demás cepas del clado I que no son Ib. El MPXV se transmite entre humanos a través del contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, partículas respiratorias infecciosas o materiales contaminados, o de animales a humanos a través del contacto con animales vivos o el consumo de carne de animales silvestres contaminada. El MPXV causa signos y síntomas que generalmente comienzan dentro de una semana de la exposición, pero pueden comenzar de uno a 21 días después. Los síntomas suelen durar de dos a cuatro semanas, pero pueden durar más en personas con un sistema inmunológico debilitado. Normalmente, primero aparecen fiebre, dolores musculares y dolor de garganta, seguidos de erupción cutánea y mucosa. La linfadenopatía (ganglios linfáticos inflamados) también es una característica típica del MPXV, presente en la mayoría de los casos. Se ha observado que la transmisión a través del contacto sexual conduce a la aparición, a veces, de solo lesiones genitales. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos débiles corren el riesgo de desarrollar complicaciones y morir de MPX. Es importante distinguir la mpox de la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias asociadas a medicamentos. Una persona con mpox también puede tener al mismo tiempo otra infección de transmisión sexual, como el herpes. Por otra parte, un niño o un adulto con sospecha de mpox puede tener varicela. Por estos motivos, las pruebas de laboratorio son importantes para confirmar la mpox, en particular en los primeros casos de un brote o de una nueva zona geográfica. La prueba diagnóstica principal para la infección por MPXV es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las mejores muestras diagnósticas se toman directamente de la erupción (piel, líquido o costras) recolectadas mediante un hisopado vigoroso. En ausencia de lesiones cutáneas, la prueba se puede realizar en hisopados orofaríngeos, anales o rectales. Sin embargo, aunque un resultado positivo de una muestra orofaríngea, anal o rectal confirma la infección por MPXV, un resultado negativo no es suficiente para descartar la infección por MPXV. No se recomienda realizar pruebas de sangre. La serología no distingue entre diferentes ortopoxvirus y, por lo tanto, está restringida a los laboratorios de referencia donde se pueden aplicar métodos de detección de anticuerpos para la clasificación retrospectiva de casos o en estudios especiales. El tratamiento se basa principalmente en el control de los síntomas clínicos, el cuidado de la piel, la reducción del dolor y la prevención y el control de las complicaciones. Cuando estén disponibles a través de programas de emergencia o de uso compasivo, también se pueden utilizar medicamentos antivirales específicos, como el tecovirimat, en el tratamiento de la mpox, en particular en casos graves o en personas con mayor riesgo de complicaciones. Actualmente, en distintos países se encuentran disponibles tres vacunas para prevenir la MPOX (MVA-BN, LC16-KMB y OrthopoxVac, esta última aún no comercializada). La OMS recomienda el uso de las vacunas MVA-BN o LC16 cuando las otras no estén disponibles. La OMS recomienda la vacunación a las personas con alto riesgo de exposición.

Respuesta de salud pública

Coordinación La Oficina Regional Africana de la OMS (AFRO) revisó y amplió el equipo regional de apoyo a la gestión de incidentes para garantizar que los Estados Miembros reciban el apoyo necesario para gestionar el brote de mpox. En una reunión crucial celebrada en Sudáfrica se analizaron medidas urgentes para abordar el creciente número de casos de mpox. También se propuso una revisión de la evaluación regional de riesgos dada la grave situación. La OMS ha participado en reuniones de coordinación técnica con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) para crear un grupo de trabajo conjunto sobre mpox. Además, ambas organizaciones acordaron medidas para acelerar la respuesta operativa, en particular para fortalecer el grupo de trabajo técnico sobre vacunas y mejorar la preparación y la vigilancia transfronterizas. Comunicación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) Se está elaborando un plan operativo de la RCCE en Kivu Sur, con reuniones periódicas de los socios para coordinar los esfuerzos. Se ha empleado un software de escucha social en línea llamado DIGIMIND para captar los debates y rumores sobre mpox. Estos datos se analizan para elaborar informes que sirvan de base para las estrategias de comunicación de riesgos. Se llevó a cabo una serie de reuniones informativas para 141 partes interesadas, entre ellas periodistas, movilizadores sociales y líderes comunitarios en las provincias de Kivu Sur y Sankuru. La OMS ha producido y transmitido programas interactivos en múltiples regiones e idiomas, ha llevado a cabo actividades de sensibilización pública y ha participado en visitas domiciliarias y actividades de promoción ante las autoridades políticas para crear conciencia y gestionar el brote. Prevención y control de infecciones (PCI) Se ha desarrollado una herramienta de evaluación rápida de la prevención y control de infecciones (PCI) para los establecimientos de salud y se ha distribuido a los países que están experimentando un brote activo de mpox, con el fin de evaluar rápidamente las capacidades de PCI y WASH para atender a los pacientes con mpox de manera segura en los establecimientos de salud. Se alienta a los países a que trabajen con sus socios para apoyar las mejoras identificadas a través de esta evaluación rápida. La OMS también ha publicado carteles para los trabajadores de la salud y la atención sobre cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal . La OMS también está coordinando acciones con los puntos focales de PCI en los países que actualmente experimentan un brote activo de mpox. La OMS está apoyando a Sudáfrica mediante una revisión de protocolos, directrices nacionales de PCI para mpox y el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores de la salud y la atención mediante capacitación. Preparación y disposición La OMS está ayudando a los Estados Miembros a aumentar su capacidad de preparación y preparación. Además, Sudáfrica ha llevado a cabo evaluaciones de preparación a nivel subnacional, centrándose en las provincias no afectadas. La organización está apoyando la elaboración de planes de contingencia en los países prioritarios y limítrofes y seguirá prestando apoyo técnico para subsanar las deficiencias en materia de preparación. Vigilancia La OMS recopila y analiza continuamente datos de los países afectados para vigilar la propagación y el impacto del brote de mpox, utilizando herramientas epidemiológicas para identificar tendencias y patrones de transmisión. La OMS también proporciona informes de situación en tiempo real e implementa paneles de control para ayudar a las partes interesadas a interpretar datos complejos. Se realizan sesiones de capacitación y talleres para los equipos nacionales de vigilancia, junto con la elaboración y distribución de directrices y procedimientos operativos estándar (POE) para garantizar la coherencia de las actividades de vigilancia. La OMS apoya la modernización de la infraestructura de vigilancia y la aplicación de programas de vigilancia basados ​​en la comunidad, en particular en zonas de alto riesgo, como los campamentos de desplazados internos. A corto plazo, la OMS se centra en la aplicación de protocolos normalizados, la implantación de sistemas de notificación en tiempo real, la mejora de la integración y el intercambio de datos, la creación de capacidad local y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. Laboratorio La OMS ha apoyado la adquisición de reactivos de laboratorio para Sudáfrica y Liberia y tiene como objetivo mejorar la logística para la recolección y el transporte de muestras, garantizando la entrega oportuna y suministros adecuados en todos los centros de salud. Se alienta a los países a secuenciar un subconjunto de muestras para monitorear las tendencias evolutivas y los socios de transmisión. Vacunación La OMS ayuda a los países a obtener la aprobación reglamentaria para las vacunas, a identificar las poblaciones destinatarias y a elaborar estrategias de vacunación. La OMS prestó apoyo técnico para un taller sobre estrategias de vacunación que se celebró en Kinshasa (República Democrática del Congo), antes del despliegue previsto de las vacunas mpox en el país. La OMS está ayudando a los países a elaborar protocolos de investigación para abordar las lagunas de datos existentes. Gestión de casos La OMS está apoyando la distribución de terapias contra el mpox (tecovirimat) a Sudáfrica. Se está participando en seminarios web clínicos y revisando las directrices para el manejo de cadáveres con mpox. Las iniciativas futuras incluyen la colaboración con las oficinas de la OMS en la República Democrática del Congo y Sudáfrica para desarrollar herramientas de trabajo para la identificación de casos clínicos, crear directrices de atención domiciliaria para casos leves de mpox y colaborar con los países vecinos para mejorar la preparación regional. Medidas de respuesta por país Burundi Se ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, con apoyo de la OMS.

Se ha establecido un sistema de alerta y se están realizando visitas de vigilancia sobre el terreno para validar las alertas, investigar los casos sospechosos de mpox y rastrear los contactos de los casos confirmados. Sin embargo, los recursos actuales son limitados y no son suficientes para todas las actividades de vigilancia.

El análisis de muestras de laboratorio se realiza en el Laboratorio Nacional de Referencia, que ha recibido apoyo técnico y de reactivos de la OMS y sus asociados, pero que, no obstante, enfrenta desafíos de recursos.

La mayoría de los casos son tratados y aislados en hospitales debido a la ausencia de condiciones de aislamiento en otros centros de salud. El manejo de los casos consiste en el tratamiento sindrómico de la mpox.

Se están llevando a cabo actividades de la RCCE para asesorar a la población sobre cómo protegerse de contraer la enfermedad. Sin embargo, la concienciación sobre la enfermedad entre los pacientes y los trabajadores de la salud es limitada y debe mejorarse en todos los niveles. Kenia Tras la confirmación del caso de mpox en Kenia, el Ministerio de Salud ha adoptado diversas medidas de respuesta, entre ellas: Se han activado las Operaciones de Emergencia de Salud Pública.

Se han establecido equipos de gestión de incidentes para coordinar las actividades de respuesta.

Se ha elaborado un proyecto de plan nacional de respuesta ante emergencias médicas y directrices para la gestión de casos.

Se está realizando el rastreo de todos los contactos cercanos del paciente a lo largo del itinerario de viaje en el país.

Se ha intensificado la vigilancia en todos los condados a lo largo de la carretera de Busia a Mombasa y de la carretera de Mombasa a Taveta, para identificar todos los contactos y cualquier otro caso no identificado.

Se ha desarrollado la definición de caso Mpox y se ha compartido con todos los condados.

Se mantiene la comunicación transfronteriza con las autoridades sanitarias de los países vecinos a los que viajó el paciente para rastrear todos los posibles contactos.

Se han desplegado equipos de respuesta rápida para apoyar a los condados afectados con investigaciones detalladas.

Se está monitoreando la evolución de los brotes en los países vecinos para evaluar el riesgo de transmisión regional y ajustar las medidas de respuesta en consecuencia.

Se está llevando a cabo una sensibilización pública en todos los condados para concienciar sobre el brote, las medidas preventivas necesarias y los pasos a seguir si contraen la enfermedad, incluido el lavado frecuente de manos con agua y jabón o desinfectante para manos, la búsqueda de tratamiento temprano y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Se han proporcionado números de línea directa de emergencia para que el público informe casos sospechosos y busque más información sobre el brote.

El Ministerio de Salud emitió avisos a los trabajadores de la salud y al público, se han desarrollado y difundido mensajes de comunicación de riesgos al público y en los puntos de entrada (PoE). Ruanda Tras la confirmación de dos casos de mpox, el Ministerio de Salud y las partes interesadas pertinentes se desplazaron a los distritos de Rusizi y Rubavu, que limitan con la República Democrática del Congo, donde los casos de mpox están aumentando, para realizar un análisis de la situación que condujo a la investigación de los casos confirmados. Se están llevando a cabo activamente esfuerzos para contener los casos, con un rastreo exhaustivo de los contactos y una búsqueda activa de casos en los grupos de alto riesgo en los distritos de Rubavu, Rusizi, Kicukiro y Gasabo. El Ministerio de Salud, en colaboración con sus socios, sigue aplicando las siguientes intervenciones de respuesta: Liderazgo de coordinación: El Equipo Nacional de Respuesta Rápida (RRT) se desplegó para apoyar a los distritos de Rusizi y Rubavu y realizar una evaluación rápida de la situación.

Se elaboró ​​un plan nacional de contingencia y directrices de gestión para casos de MPOX.

El 1 de agosto se celebró la reunión de difusión de las partes interesadas.

Se creó un puesto de mando mpox funcional. Vigilancia: Se ha intensificado la vigilancia en los puntos de entrada, en la comunidad y en los centros de salud.

Recopilación de datos de casos sospechosos y confirmados y sus contactos.

Rastreo de contactos y seguimiento de contactos cercanos a casos confirmados. CERCLE: Desarrollo de spots de audio y video.

Programa de televisión y radio sobre el brote de mpox.

Materiales traducidos de concientización sobre mpox en los puntos de entrada.

Recursos de redes sociales sobre el conocimiento de mpox y participación de personas influyentes en las redes sociales sobre el conocimiento de mpox. Gestión de casos y PCI: El aislamiento y la gestión de los casos confirmados continúan.

Capacitación de capacitadores (ToT) para proveedores de atención médica sobre gestión de casos, PCI y derivación de casos sospechosos para pruebas.

Formación de capacitadores para trabajadores de salud comunitarios sobre identificación de casos, PCI y derivación de casos sospechosos a centros de salud. Capacidad diagnóstica y de laboratorio: Se están realizando pruebas continuas a los casos sospechosos y el país tiene capacidad para realizar PCR y secuenciación genómica.

ToT para técnicos de laboratorio sobre muestreo mpox. Uganda Tras la confirmación de los casos de mpox en Uganda, se han adoptado diversas medidas de respuesta, entre ellas: El Ministerio de Salud y sus asociados, incluida la OMS, han desplegado miembros de los equipos de respuesta rápida nacionales y distritales.

Se ha establecido un plan de preparación y respuesta, aprobado por el Grupo de Trabajo Nacional del Ministerio de Salud.

El país ha empleado el Sistema de Gestión de Incidentes (IMS) para responder a todas las emergencias de salud pública, incluido el actual brote de mpox.

Se está llevando a cabo una búsqueda activa de casos en todos los subcondados y centros de salud locales de alto riesgo y riesgo moderado; se están recolectando muestras de casos sospechosos y se están enviando tanto al laboratorio de campo como al nacional para su análisis. Costa de Marfil El Gobierno activó el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública el 15 de julio de 2024.

Se ha reforzado la vigilancia epidemiológica, incluida la preparación y distribución de orientaciones sobre vigilancia, así como el rastreo y seguimiento de contactos. Se están investigando todos los casos y se está llevando a cabo una búsqueda activa de casos y contactos.

Se ha fortalecido la capacidad de diagnóstico y se han proporcionado kits de toma de muestras.

El tratamiento y el aislamiento continúan en los hospitales y en la comunidad, y se han reforzado las medidas de PCI en torno a los casos y las instalaciones de salud.

También se han implementado campañas de concientización pública para informar a los ciudadanos sobre las medidas preventivas a través de los medios de comunicación masivos.

Evaluación de riesgos de la OMS

La expansión actual del virus de la inmunodeficiencia humana (MPOX) en el continente africano no tiene precedentes. Al menos cuatro países han identificado casos por primera vez y otros, como Côte d’Ivoire, están notificando brotes reemergentes. Los modos de transmisión en estos países aún no están completamente descritos y es probable que incluyan la transmisión exclusiva de persona a persona. El clado I mpox se está identificando por primera vez fuera de los países que habían sido afectados previamente. La transmisión inicial en los países recientemente afectados en África Oriental y más allá se ha vinculado a viajes hacia o desde la República Democrática del Congo, pero la expansión del brote en Burundi sugiere que en algunos entornos, ya puede haber una transmisión comunitaria sostenida. Los vínculos epidemiológicos entre los casos confirmados no siempre se conocen, por lo tanto, podrían estar en curso múltiples cadenas de transmisión en los diferentes países y es probable que haya más casos no detectados en la comunidad. Según los datos epidemiológicos disponibles, este clado se ha estado propagando rápidamente entre los adultos a través del contacto físico cercano, incluido el contacto sexual identificado dentro de las redes de trabajadores sexuales y sus clientes. A medida que el virus se propaga más, los grupos afectados están cambiando, y el virus también se está afianzando en los hogares y otros entornos. En zonas o entornos de gran densidad de población, así como en redes sexuales de alto riesgo, la transmisión podría dar lugar a brotes explosivos, agravados aún más por los movimientos de población o la inseguridad. Por el contrario, el virus también puede propagarse silenciosamente a lo largo de las rutas comerciales de transporte, ya que en algunos casos los síntomas pueden ser menos graves, el acceso a los servicios de salud en tránsito puede ser limitado o las preocupaciones por el estigma pueden hacer que las personas afectadas eviten buscar atención médica. Si bien en el pasado se ha demostrado que la vacunación contra la viruela tiene una protección cruzada contra la mpox, la inmunidad que brinda la vacunación contra la viruela solo estará presente en personas de entre 42 y 50 años o más, ya que la exposición natural a la viruela y los programas de vacunación contra la viruela terminaron en 1980, después de la erradicación de la enfermedad. Ninguno de los cuatro países recientemente afectados tiene acceso a vacunas contra la mpox ni a antivirales. Sobre la base de lo anterior, la OMS ha evaluado por separado el riesgo de mpox en la parte oriental de la República Democrática del Congo y los países vecinos como alto, y en Côte d’Ivoire y otros países de África occidental como moderado. Este riesgo se aplica a la población en general, especialmente a quienes tienen contacto sexual con un caso de mpox, así como a los trabajadores de la salud si no toman las precauciones adecuadas al examinar, realizar pruebas y tratar los casos de mpox. Hasta el momento no se han reportado muertes en los cinco países mencionados anteriormente, sin embargo, existe el potencial de un mayor impacto en la salud con una propagación más amplia entre grupos vulnerables como niños, individuos inmunodeprimidos, incluidas personas con infección por VIH no controlada o enfermedad por VIH avanzada, o mujeres embarazadas en quienes el mpox puede ser más grave. Existe la preocupación de que el brote de mpox en África continúe evolucionando debido a: La evidencia de una posible detección y notificación insuficientes de la transmisión local. Muchos casos notificados no tienen un vínculo epidemiológico establecido y se han identificado en diferentes países y en diferentes lugares dentro de cada país. Si bien todos los gobiernos han activado respuestas de emergencia en los países, con el apoyo de socios nacionales e internacionales, los recursos para responder siguen siendo limitados en algunos de los países y la movilización de recursos puede ser lenta. Se necesita apoyo técnico y financiero para garantizar una respuesta sólida a nivel nacional y provincial/local. Si bien los gobiernos y los socios están movilizados para apoyar la atención adecuada a los pacientes afectados e introducir vacunas para las personas en riesgo, estas medidas actualmente no están en vigor en la mayoría de los países de África, y su adquisición y despliegue aún requerirá algún tiempo para su implementación. Dado que algunos de los países no han notificado casos de mpox anteriormente, la conciencia pública sobre la enfermedad, así como el conocimiento y la capacidad para identificarla entre los trabajadores de la salud y la atención sanitaria en los países recientemente afectados, siguen siendo limitados. Al mismo tiempo, el brote mundial de mpox en varios países sigue en curso. Los países fuera de África que parecían haber logrado controlar la transmisión de persona a persona siguen detectando casos esporádicos y se ha observado un aumento sin precedentes de casos y de países que notifican casos en la región africana, especialmente en la República Democrática del Congo, lo que aumenta el riesgo de una mayor transmisión en la región y en todo el mundo.

Consejos de la OMS

General Las autoridades sanitarias y los médicos y trabajadores sanitarios de todos los países deben ser conscientes de que el brote mundial de mpox vinculado al clado IIb MPXV está en curso en todas las regiones de la OMS, y los brotes del virus de la viruela del simio (MPXV) del clado I están aumentando en África central y oriental, por lo tanto, persiste el riesgo de propagación transfronteriza e internacional. La OMS recomienda encarecidamente que los países sigan aplicando las Recomendaciones Permanentes del Director General de la OMS emitidas en agosto de 2023 y prorrogadas por un año más, así como las Recomendaciones Temporales emitidas por el Director General después de la declaración de la ESPII. Los países deben contar con vigilancia epidemiológica de MPXV y fortalecer las capacidades de diagnóstico de laboratorio de acuerdo con las directrices provisionales actualizadas de la OMS, incluida la secuenciación genómica de los virus. Además, los países deben tener capacidades de diagnóstico capaces de detectar ambos clados de MPXV. Debe haber una implementación sostenida de la comunicación de riesgos y la participación comunitaria apropiada para cada contexto, el mantenimiento o inicio de la vacunación (cuando esté disponible) para las personas en riesgo, la gestión óptima de los casos, la adherencia a las medidas de control de infecciones, el fortalecimiento de la investigación para apreciar mejor los modos de transmisión en diferentes contextos y un apoyo sostenido para el desarrollo de métodos de diagnóstico rápido y tratamientos adaptados a las necesidades de los pacientes. Cuando la circulación sigue siendo baja, las autoridades sanitarias deben esforzarse por lograr la eliminación de la transmisión de mpox de persona a persona y garantizar el mantenimiento de la capacidad de respuesta al brote. Toda persona con diagnóstico clínico o de laboratorio de mpox debe seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias según el contexto local, incluyendo posiblemente el aislamiento durante el período infeccioso. Los casos de mpox deben evitar los viajes, incluidos los viajes internacionales, a menos que el motivo del viaje sea buscar atención médica, hasta que no presenten ningún síntoma de mpox y las costras de sus lesiones se hayan caído. Se solicita a los contactos de un caso confirmado que limiten sus movimientos (y, si es necesario, que se abstengan de tener relaciones sexuales) durante 21 días, el período de seguimiento de la aparición de posibles síntomas. Las vacunas contra la viruela compuestas por el virus vaccinia también protegen contra la mpox, con protección cruzada debido a la similitud antigénica de los virus. Se recomienda la vacunación contra la mpox para las personas que posiblemente corran riesgo de contraer la enfermedad. La vacunación masiva no es necesaria ni recomendada para la mpox en este momento. Para tratamientos antivirales específicos que actualmente se están evaluando en cuanto a su eficacia contra el mpox, como el tecovirimat, es posible acceder a ellos mediante una solicitud a la OMS para uso compasivo, una solicitud de uso conforme al protocolo MEURI de la OMS o una compra directa al fabricante. Es esencial profundizar el conocimiento en diferentes contextos sobre los vínculos epidemiológicos entre mpox y la infección por VIH, sus respectivos y comunes factores de riesgo de infección y progresión a enfermedad grave, el manejo óptimo de los casos en caso de coinfección y la efectividad de las vacunas y los enfoques terapéuticos. En la comunidad Las actividades de RCCE son fundamentales para motivar a las comunidades afectadas a tomar conciencia de los riesgos y las conductas de protección, así como a comprender, prevenir y combatir el estigma y la discriminación. Se deben identificar los públicos clave, que, según el contexto, pueden incluir a los profesionales de la salud, los trabajadores sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas trans y de género diverso, las personas que trabajan o asisten a lugares y eventos donde se lleva a cabo actividad sexual y las personas en riesgo de contraer enfermedades más graves (incluidas las personas que viven con una infección por VIH no tratada o mal controlada). Consulte el kit de herramientas RCCE de la OMS para mpox para obtener más orientación sobre la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. También es fundamental que se sigan las medidas de PCI y WASH dentro de la comunidad para prevenir y controlar la transmisión de mpox. Los pacientes diagnosticados con mpox no grave pueden aislarse en casa durante el período infeccioso, siempre que una evaluación del hogar confirme que se cumplen las condiciones de PCI y WASH en el entorno doméstico. Los pacientes que reciben atención en casa deben permanecer en una habitación dedicada y bien ventilada (por ejemplo, con ventanas abiertas con frecuencia) separados de otros miembros del hogar. Los artículos como utensilios para comer, ropa de cama, toallas, dispositivos electrónicos y camas deben ser utilizados exclusivamente por la persona con mpox. Los artículos personales no deben compartirse. Si un trabajador de la salud o de la atención brinda atención en el hogar, debe usar equipo de protección personal (EPP) adecuado (guantes, bata, protección para los ojos y respirador), realizar la higiene de manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol (ABHR) de acuerdo con los 5 momentos de la OMS , y limpiar y desinfectar cualquier equipo de atención al paciente utilizado y superficies o elementos que se tocan con frecuencia. La ropa contaminada de una persona infectada no debe mezclarse con otra ropa y debe manipularse de forma que no produzca salpicaduras ni partículas en el aire. La ropa contaminada puede lavarse en una lavadora con detergente. [1] Los residuos generados en el área de la persona infectada deben colocarse en una bolsa resistente y atarse de forma segura antes de desecharlos en el flujo general de residuos (no para reciclarlos). La higiene de las manos debe realizarse inmediatamente después de desechar los residuos. Consulte “ Manejo clínico y prevención y control de infecciones por viruela del simio: Guía provisional de respuesta rápida ” para obtener más orientación sobre las medidas de PCI en entornos comunitarios. En entornos sanitarios La implementación de medidas de prevención y control de infecciones y agua y saneamiento en los centros de atención de salud es necesaria para prevenir y controlar la transmisión de mpox. Es importante capacitar a los trabajadores de la salud y de la atención sobre los modos de transmisión de mpox y las medidas de control, incluyendo el seguimiento de las precauciones estándar y basadas en la transmisión para prevenir y controlar la transmisión de mpox. Se debe implementar la detección de mpox en los pacientes seguida de la ubicación y aislamiento adecuados del paciente. Los centros de atención de salud deben garantizar que los trabajadores de la salud y de la atención tengan acceso y usen adecuadamente EPP (guantes, bata, protección ocular y respirador), se adhieran a los Cinco Momentos de la OMS para la higiene de manos usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol y garanticen la limpieza y desinfección frecuentes del entorno del paciente. Se debe recordar a los trabajadores de la salud y de la atención que manipulen y desechen los objetos punzantes de manera segura y siempre que sea posible y que eviten el uso de objetos punzantes en las lesiones (por ejemplo, eviten destechar) al recolectar muestras. Todos los fluidos corporales y desechos sólidos de pacientes con mpox deben tratarse como desechos infecciosos. Para obtener más orientación sobre las medidas de PCI que se requieren al atender a pacientes con mpox, consulte Manejo clínico y prevención y control de infecciones para mpox: Guía provisional de respuesta rápida . Los servicios de agua, saneamiento, higiene (WASH) y gestión de desechos sanitarios que funcionan plenamente son un aspecto fundamental de las prácticas de prevención y control de infecciones y garantizan la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. Para garantizar que el centro de atención sanitaria cumpla con las normas WASH imperativas, consulte WASH FIT: A practical guide for improving quality of care through water, healthcare facility through water, healthcare healthcare facility [ 2] . Además de protegerse con las medidas recomendadas, los trabajadores de la salud y la atención también deben garantizar que se evite la estigmatización de los pacientes con mpox que se presentan para recibir atención y que se les brinde apoyo psicológico cuando sea necesario. En los puntos de entrada Se recomienda a los Estados Partes que alienten a las autoridades, los trabajadores de la salud y la atención y los grupos comunitarios a proporcionar a los viajeros información pertinente para protegerse a sí mismos y a los demás antes, durante y después de viajar a eventos o reuniones en los que el mpox pueda presentar un riesgo. La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y al comercio con estos países ni con ningún otro país afectado por el virus de la corona. FUENTE. OMS

