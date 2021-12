La Voz del Abuelo regresa en el IV Festival de las Artes Vincularte este 17-Dic

Los Salias, 14-12-2021. Este 17 de diciembre, en los espacios de Alto Teatro en la sede de la Alcaldía de Los Salias en San Antonio de los Altos, llega el IV Festival de las Artes Vincularte en su edición “La Voz del Abuelo en Navidad”.

El concierto forma parte de las actividades culturales que se realizan por disposición del alcalde José Fernández “Josy”, para el disfrute y recreación de las familias sanantoñeras, siempre recordando mantener las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid-19.

La actividad será bajo la dirección musical del maestro Marino Quintero y la Dirección General de Edgar Laya. Además contará con las presentaciones de Beatriz Piña, Mariela Aguilar, Chelyn Cornielles, Carolina Márquez, Gilberto García, Necker Alfonzo, Fernando Piña y Juan Moreno se unen, en esta ocasión, para cantar; boleros, baladas y canciones de navidad.

Las entradas para este mágico evento se realizarán en la taquilla del teatro

