La web de Digitel incorpora su canal de atención en línea atendido por Diego

CARACAS, VENEZUELA-.La operadora continúa ampliando su canal de atención en línea incluyendo la figura de Diego a su página web digitel.com.ve, para interactuar con los usuarios y apoyarlos en diversos trámites y requerimientos.

Digitel se mantiene firme en su esfuerzo por ofrecer a sus clientes cada vez más canales de atención y autogestión que les brinden la mejor experiencia y calidad de servicio. Por ello, acaba de habilitar en su sitio web la atención en línea de Diego, que ya se encontraba en WhatsApp y Telegram y ahora está presente en el portal para apoyar a los usuarios con sus consultas y gestiones de forma automatizada.

El nuevo chatbot, ubicado en la parte inferior derecha del portal, permite gestionar a través de la interacción con Diego, solicitudes como: consulta de saldo y plan activo, estatus de la línea, navegación 4G LTE, recargas y pago de facturas con Pago Móvil C2P y reporte de pago por transferencia bancaria durante las 24 horas del día.

Para un mejor aprovechamiento de este nuevo canal de atención en línea, Digitel recomienda a los clientes mantenerse siempre atentos a las indicaciones y preguntas que Diego realice, ingresando los datos de la Cédula de Identidad y del número de línea a consultar en el formato solicitado y realizar en un solo mensaje el requerimiento; además de escribir las palabras claves y opciones que Diego ofrece para atender la solicitud, responder sí o no a las preguntas de confirmación y esperar el mensaje de respuesta para continuar.

La operadora también invita a sus clientes a utilizar las opciones de “Operaciones frecuentes” en el chat, donde encontrarán las consultas habituales de forma aún más rápida y efectiva. Además, recomienda mantenerse en contacto con Diego desde el inicio de la interacción, para evitar que la sesión expire y se deba realizar la consulta nuevamente.

Adicional a la página web, los usuarios también tienen la opción de interactuar con Diego en el sistema de mensajería WhatsApp a través del número 0412-DIGITEL (0412-3444835) y en Telegram por Digitel412. Los detalles sobre este canal de atención en línea se encuentran en la sección Atención al Cliente de la página web digitel.com.ve