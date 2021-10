La XXI Edición del FESTIVAL LATYINOAMERICANO DE MÚSICA inicia bajo el lema “ante la incertidumbre la música responde con esperanza y vida”

Inicia este sábado 23 y domingo 24 y realza la figura de las mujeres compositoras

Durante las próximas 9 semanas, el Festival Latinoamericano de Música presentará obras de casi 80 compositores venezolanos y latinoamericanos, así como de otras latitudes. En esta edición se hará historia porque el 25% de dichas obras serán de mujeres compositoras de diversas generaciones desde Argentina hasta México, pasando por Venezuela, en Europa hay mujeres representantes de España, Inglaterra y Rusia. Además, el Festival, como ya es su costumbre, ofrecerá un concierto dedicado a introducir la producción de jóvenes compositores venezolanos.

El Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar, que actuará el sábado 23 a las 3pm, bajo la conducción del Maestro Alfredo Rugeles y el domingo 24 a las 11am, dirigido por el Maestro Ollantay Velázquez, ofrecerá diez estrenos mundiales y dos estrenos en Venezuela, que brillarán en la programación del fin de semana, de ellas varias obras escritas durante la pandemia, tiempos de excepcional soledad y silencio.

Una de las obras que más llama la atención tendrá lugar este sábado a las 3:00 pm, en la Sala Fedora Alemán, inspirada en el Coronavirus, se trata de ‘Covid Gridlocked Suite’ y fue escrita por la maestra Sylvia Constantinidis durante la cuarentena de 2020. Ella es una de tantas mujeres compositoras que hacen historia en esta edición del festival. Será interpretada por el Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar, dirigido por el maestro Rugeles.

En general, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, Sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, comenzará este sábado 23 de octubre la XXI edición del FLM, presentando obras de:

Gerardo Gerulewicz (Venezuela), João Guilherme Ripper (Brasil), César Maldonado (Venezuela), Eduardo Soto Millán (México), Sylvia Constantinidis (Venezuela-USA), Félix Cárdenas Vargas (Chile), Eddie Mora (Costa Rica), Maureen Reyes (Cuba-USA), Dante Grela (Argentina), Mónica O´Reilly (Cuba-Ecuador), Arturo Corrales (El Salvador-Suiza) y William Ortiz (Puerto Rico)

Una programación híbrida que combinará conciertos en vivo: cuatro de cámara interpretados por músicos del Sistema de Orquestas venezolano; un concierto de videoarte, presentado en alianza con el Circuito Gran Cine como un espectáculo a cielo abierto y dos conciertos orquestales a cargo de la Sinfónica Simón Bolívar, que complementarán de manera extraordinaria el programa del Festival. Posteriormente, los conciertos verán su estreno virtual a través de los canales YouTube del Festival.

Paralelamente ofreceremos una programación con artistas internacionales que presentarán recitales grabados desde Salta, Argentina; Heredia, Costa Rica; Londres, Tennessee y París que se transmitirán, igualmente, a través de YouTube. Estos estrenos virtuales de los conciertos –sin fronteras- nos permitirán llegar a un público amplísimo en todo el país, en Latinoamérica y en cualquier región del mundo.

Ante la incertidumbre la música responde con esperanza y vida, la creación latinoamericana no cesa…

PROGRAMAS

octubre 23, 2021 | 3:00pm

CONCIERTO INAUGURAL

EN VIVO

CNASPM / Sala Fedora Alemán

Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar

Director, Alfredo Rugeles

PROGRAMA

Gerardo Gerulewicz (Venezuela)

Exploraciones a 2 voces en modos hexacordales, (2018)

piano solo

Estreno mundial

Nocturnos Rituales (2015)

Cuarteto de cuerdas

Estreno mundial

Covid Gridlocked Suite (2020)

para flauta, clarinete, violín, cello y piano

Estreno mundial

20-21. Homenaje(2021)

Corno y quinteto de cuerdas

Estreno mundial de la versión con quinteto

Cuarteto para el tiempo sin fin (2020)

Cuarteto de cuerdas

Estreno en Venezuela

Tara (2020)

Quinteto de cuerdas

Estreno mundial de la versión de quinteto

Fragmentos (2006)

para cuarteto de cuerdas, piano y 2 percusionistas

Estreno en Venezuela

octubre 24, 202111:00am

EN VIVO

CNASPM / Sala Fedora Alemán

Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar

Ollantay Velázquez, Director invitado

Maureen Reyes (Cuba)

Ausencias (2020)

para piano, violín y clarinete en Bb

Estreno mundial

Movs para trío (2020)

para violín, cello y piano

Estreno mundial

El niño sombra (2008)

para flauta, clarinete, violín y percusión

Estreno en Venezuela

Rumbeando en la Melangolla (2021)

para clarinete en Sib, vibráfono/conga y contrabajo

Estreno mundial

De nubes y pájaros (2021)

para flauta, clarinete bajo, violín viola, violoncello, piano y percusión

Estreno mundial

