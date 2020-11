Landy García celebra un año musical exitoso y se une a dos grandes de la música francófona en Norteamérica

Después de tocar las 55 mil visualizaciones en YouTube con el tema “Claro que si“ junto al rapero canadiense Striky, el cantante Landy García con su último estreno «Un poco» featuring que presentó junto al también intérprete del rap marroquí y canadiense 4Say, ya llegó a las 50 mil reproducciones en su videoclip oficial.

Dado a que el artista de origen ecuatoriano Landy García sintió el respaldo de su público por su mezcla de canciones en español y francés, fue nuevamente nominado a los Latin Awards Canadá 2020 en las categorías de: «Mejor grabación del año» y «Mejor canción del año» con el mencionado tema «Claro que sí», además se encuentra entre los seleccionados a «Mejor artista urbano del año».

Con la colaboración de «Un poco» entre Landy y 4Say, fueron sorprendidos desde su primera semana de estreno, posicionándose entre el tema más escuchado en Norteamérica y agregado en diferentes playlist de Spotify, plataforma donde la canción alcanza hasta el momento, más de 20 mil reproducciones.

Ambos temas contaron con la producción del mexicano Many Sparks, en el que Landy sigue demostrando su proyección artística y el giro al que desea llegar con su género diferente.

Para el año 2021 el artista canadiense-ecuatoriano, sorprenderá con par de álbumes de estudio y muchas colaboraciones, por lo que no descarta alguna posibilidad de participación en una próxima edición de Premios Billboard.

