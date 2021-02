Landy García sigue apostando por la fusión del español y francés con «Súbete»

Desde la ciudad de Montréal, Canadá, el cantante canadiense-ecuatoriano Landy García presenta «Súbete», el primer éxito para abrir este 2021 por todo lo alto, luego de ser galardonado en los premios Latin Awards Canadá 2020.

«Súbete» producto de la unión de Landy García junto a Striky, 4Say y Centy, es una fusión de melodías con dos idiomas, el español y el francés, además fue producido por Many Sparks.

El videoclip de este tema también fue realizado en la ciudad de Montréal, específicamente en un club nocturno donde predomina la sensualidad y picardía de las modelos y Landy, en el formato de performance, es el protagonista. Este audiovisual fue dirigido por Kery Films.

Por su parte, Landy García asegura que su carrera y su estadía en el país norteamericano, le ha permitido unir dos continentes y esto ha ido sumando más experiencias a su proyecto.

«Estoy agradecido por la oportunidad de presentarles «Súbete», es un tema que dará mucho de qué hablar y solo es un adelanto de todo lo que he venido creando durante este tiempo», agregó Landy.

Recientemente, el intérprete viajó a Cancún, México, no solo a conocer nuevas culturas, sino a que esta locación sirva de inspiración para realizar nuevas canciones con fusiones caribeñas. Además, celebra la estatuilla de «Mejor canción urbana del año» en los Latin Awards Canadá 2020 con el tema «Claro que si» junto a Striky.

«Súbete» está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip en YouTube:

