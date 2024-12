Langostinos en la Navidad Española: La Receta tradicional

Langostinos en la Navidad Española: Tradición y Receta

Los langostinos son uno de los mariscos más apreciados en la gastronomía española, especialmente durante las festividades navideñas.

Su sabor delicado y su versatilidad en la cocina los convierten en una opción perfecta para las celebraciones, donde se disfrutan de diversas formas, desde a la parrilla hasta en ensaladas.

En este artículo, exploraremos la tradición de consumir langostinos en España durante la Navidad y te presentaremos una receta tradicional para prepararlos.

La Tradición de Comer Langostinos en Navidad

En España, la cena de Nochebuena y la comida de Navidad son momentos especiales en los que las familias se reúnen alrededor de la mesa para compartir platos deliciosos. Los mariscos, y en particular los langostinos, han adquirido un papel destacado en estas celebraciones. Su presencia en las mesas navideñas simboliza la abundancia y el festín, y es común encontrarlos en las tablas junto a otros mariscos como gambas, mejillones y pulpo.La tradición de servir langostinos en Navidad varía según las regiones del país. En algunas zonas, se prefieren a la parrilla, mientras que en otras se disfrutan en ensaladas o como parte de un cóctel de mariscos. Además, su preparación es sencilla, lo que permite que el sabor fresco del marisco brille en los platos.

Receta Tradicional de Langostinos a la Parrilla

A continuación, te presentamos una receta sencilla y deliciosa para preparar langostinos a la parrilla, un plato que seguramente será un éxito en tu mesa navideña.

Ingredientes

Langostinos : 1 kg (frescos y limpios)

: 1 kg (frescos y limpios) Ajo : 4 dientes (finamente picados)

: 4 dientes (finamente picados) Perejil fresco : un puñado (picado)

: un puñado (picado) Aceite de oliva : 4 cucharadas

: 4 cucharadas Sal : al gusto

: al gusto Pimienta negra : al gusto

: al gusto Limón: 1 (cortado en cuartos, para servir)

Instrucciones

1. Preparar los Langostinos

Limpiar los langostinos: Si no lo han hecho ya, limpia los langostinos retirando la cáscara y el intestino. Puedes dejarlos con la cáscara si prefieres, ya que esto puede ayudar a conservar su jugosidad durante la cocción.

2. Marinar

Hacer la marinada : En un bol, mezcla el aceite de oliva, el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta negra.

: En un bol, mezcla el aceite de oliva, el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta negra. Marinar los langostinos: Añade los langostinos a la mezcla y revuelve bien para asegurarte de que estén cubiertos de manera uniforme. Deja marinar durante al menos 30 minutos para que absorban los sabores.

3. Cocinar a la Parrilla

Precalentar la parrilla : Precalienta la parrilla o la plancha a fuego medio-alto.

: Precalienta la parrilla o la plancha a fuego medio-alto. Cocinar los langostinos: Coloca los langostinos en la parrilla caliente y cocina durante 2-3 minutos por cada lado, o hasta que estén dorados y cocidos. Presta atención, ya que los langostinos se cocinan rápidamente.

4. Servir

Presentar: Retira los langostinos de la parrilla y colócalos en un plato. Sirve con cuartos de limón para exprimir sobre ellos y, si lo deseas, acompaña con una salsa de alioli o una salsa de tomate picante.

Conclusión

Los langostinos son un elemento esencial en las celebraciones navideñas españolas, llenos de sabor y tradición. Prepararlos a la parrilla es una forma sencilla y deliciosa de disfrutar de su frescura y calidad. Ya sea como plato principal o como aperitivo, los langostinos aportan un toque festivo y elegante a cualquier mesa navideña. ¡Disfruta de esta receta y celebra la Navidad rodeado de familia y amigos con un delicioso festín marino! 🎄🍤✨

