En Maracaibo: Lanzan explosivo a un Supermercado y dejan varios heridos, VIDEO

Maracaibo, Venezuela.- Nuevamente un suceso violento sacude la ciudad de Maracaibo, al Oeste de la capital venezolana.



El Estado Zulia se ha visto plagado recientemente de eventos violentos que ponen en pánico a su población, en fecha reciente varios trabajadores de una finca de la entidad fueron asesinados por delincuentes que azotan la zona.

En la tarde del Viernes 25 de Marzo, otro hecho violento fue perpetrado contra un supermercado ubicado en una zona populosa del oeste de la ciudad de Maracaibo, dejando como saldo al menos 5 personas heridas entre ellos el gerente y sub-gerente del establecimiento.



Usuarios de las redes publicaron los videos de las cámaras de seguridad donde se puede apreciar el momento del lanzamiento de la granada como el de la explosión dentro del supermercado Fiorella, ubicado en la Curva de Molina, parroquia Antonio Borjas Romero, del municipio Maracaibo, del estado Zulia.

Aproximadamente a las 11.00 de la mañana se reportó la explosión que dejó como resultado cinco heridos tres empleados y dos clientes del lugar.

El comunicador social Jhorman Cruz, a través de su cuenta de Twitter divulgó el material audiovisual donde se logra apreciar que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan a las inmediaciones del supermercado, uno de ellos se bajá de la moto y va caminando hasta la entrada del local donde lanza la granada y sale corriendo.

Este es el momento cuando desconocidos lanzan presunta granada al supermercado Fiorella, situado en la Curva de Molina de Maracaibo. Las autoridades aún están en el sitio. Los heridos son atendidos en el Hospital Universitario. pic.twitter.com/3rSWAnZRpc — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) March 25, 2022

Momentos cuando estalla la granada en el supermercado Fiorella de la curva de Molina Maracaibo pic.twitter.com/S2ScL5zFkJ — libertad (@rajote) March 25, 2022