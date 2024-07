Lanzan nueva iniciativa para avanzar en el desarrollo de una vacuna de ARNm contra la influenza aviar humana (H5N1)

Hoy se ha puesto en marcha un nuevo proyecto cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y la accesibilidad de vacunas candidatas de ARN mensajero (ARNm) contra la gripe aviar humana (H5N1) para fabricantes de países de ingresos bajos y medios. El fabricante argentino Sinergium Biotech liderará este esfuerzo aprovechando el Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm del Medicines Patent Pool (MPP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm, desarrollado conjuntamente por la OMS y el MPP, se puso en marcha en julio de 2021 con el objetivo de crear capacidad en los países de ingresos bajos y medios (PIMB) para el desarrollo y la producción de vacunas basadas en ARNm. Sinergium Biotech, socio del Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm, ha desarrollado vacunas candidatas contra el H5N1 y tiene como objetivo establecer una prueba de concepto en modelos preclínicos. Una vez que se concluya el paquete de datos preclínicos, la tecnología, los materiales y la experiencia se compartirán con otros socios fabricantes, lo que ayudará a acelerar el desarrollo de vacunas candidatas contra el H5N1 y reforzará los esfuerzos de preparación para una pandemia.

“Esta iniciativa ejemplifica por qué la OMS estableció el Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm: para fomentar una mayor investigación, desarrollo y producción en países de ingresos bajos y medianos, de modo que cuando llegue la próxima pandemia, el mundo esté mejor preparado para dar una respuesta más eficaz y más equitativa”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

«Cuando creamos el Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm con la OMS, nuestro objetivo era permitir que los países de ingresos bajos y medios lideraran los esfuerzos de desarrollo, fomentaran la colaboración, compartieran recursos y difundieran conocimientos», dijo Charles Gore, Director Ejecutivo del MPP. «Este proyecto encarna nuestra visión y demuestra un fuerte compromiso con la preparación y respuesta ante futuras pandemias».

Los virus de la gripe aviar suponen un riesgo importante para la salud pública debido a su amplia circulación entre los animales y a su potencial para provocar una futura pandemia. Este desarrollo complementa el trabajo en curso en el marco delMarco de preparación para una pandemia de gripe para mejorar y fortalecer la distribución de virus de gripe con potencial de pandemia humana y aumentar el acceso de los países de ingresos bajos y medios a las vacunas.

“Este anuncio subraya la importancia no sólo de diversificar geográficamente la innovación y la producción de tecnologías de salud incluyendo y reconociendo las capacidades de América Latina y el Caribe, sino también la importancia de la planificación temprana para el acceso y el intercambio de conocimientos y tecnologías durante los procesos de investigación y desarrollo”, afirmó el Dr. Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud.

El Dr. Alejandro Gil, Director Ejecutivo de Sinergium, afirmó: «La mayor capacidad y disposición de Sinergium para aplicar nuestra experiencia al H5N1 desempeñará un papel vital en este esfuerzo de preparación global para una pandemia. También me gustaría agradecer a la OPS, que también ha sido fundamental a través del fuerte apoyo que ofrece a los fabricantes regionales en las Américas. Estamos entusiasmados por enfrentar este desafío de salud pública y nuestro equipo de I+D seguirá trabajando en estrecha colaboración con los socios del programa».

Desde su creación, el Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm ha desarrollado e implementado una plataforma que se utilizó para establecer la inmunogenicidad, eficacia y seguridad de una vacuna candidata contra la COVID-19 en modelos animales preclínicos. Afrigen es el centro donde se creó y se está validando la plataforma, y ​​esta tecnología ahora se está transfiriendo a socios fabricantes para adaptarla y mejorarla para otros objetivos críticos de enfermedades. El progreso logrado por el Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm es una parte vital de los esfuerzos de la OMS y el MPP para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de las vacunas de ARNm para una mejor equidad de las vacunas a nivel mundial.

