Lanzan vídeo «HERMANDAD» de ROX y SAN T

Miami, FL, 10 de junio de 2022.- (@MinayaPR) Los hermanos ROX y San T, lanzan su nuevo videoclip de “HERMANDAD” ya disponible en la plataforma de Youtube.

El vídeo clip transmite una esencia de ciudad y cercanía con quien lo mire, tiene vibras muy pacíficas que buscan conectar con el público. Los dos artistas siempre tienen como prioridad enlazar raíces con quienes los escuchen y llevar este mensaje de UNIÓN.

La producción del sencillo fue realizada por el propio SAN T, además de interpretarla junto a ROX, donde ambos fueron sus autores así como co-directores creativos del vídeo y el merchandise relacionado con HERMANDAD, disponible a partir del 23 de junio en la tienda online de ROX.

Cabe destacar que los arreglos de guitarra son de su padre, Alfredo Frontini, quien es un músico argentino que ha interpretado géneros como el rock, el jazz, el pop, el tango y la música latina, teniendo el honor de acompañar a artistas como, Chelique Sarabia, y de haber sido telonero de Charly García y Gustavo Santaolalla.

Este tema es muy significativo para ROX y SAN T, dado que es la primera vez que colaboran como cantantes porque en el pasado lograron hacer temas con ROX como cantautora y SAN T como productor, pero en esta ocasión los dos unen sus voces en esta fusión potente de pop, trap y música sinfónica.

“HERMANDAD” tiene la esencia de la humanidad como gran familia, así lo explica SAN T “Una familia en la que cada miembro es distinto y aún siendo distinto puede coexistir en paz con el otro. Es lograr cooperar, entender y respetar estilos individuales muy distintos, y hacerlos funcionar en su conjunto” concluye.

Además ambos artistas explican que es una canción que transporta a un lugar donde finalmente se deja de perder el tiempo atacándonos unos a otros, y se comienza a “invertir” el tiempo en construir juntos, por encima de las diferencias.

“Compartimos esta canción con profundo amor por la humanidad y deseamos que la disfruten al máximo. Que HERMANDAD les permita conectarse con ese lugar en sus corazones donde cada uno sabe que Todos Somos Uno y Todos Somos Hermanos” concluye ROX.