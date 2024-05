Las 10 noticias más impactantes a nivel mundial para hoy miércoles 29 de mayo de 2024

Gaza sigue en la agenda de la ONU mientras Israel ignora el alto al fuego: La comunidad internacional se reúne en la ONU para discutir la crisis en Gaza, mientras Israel continúa su ofensiva militar, ignorando los llamados al alto al fuego. EEUU flexibiliza reglas para que negocios cubanos pequeños accedan a financiamiento: En un giro inesperado, Estados Unidos anuncia medidas para facilitar el acceso a financiamiento para pequeños negocios cubanos. Esto podría tener un impacto significativo en la economía de la isla, los habitantes de La Habana reciben la medida con buenas expectativas a futuro. Ejecuciones en el mundo alcanzan su máximo desde 2015, según Amnistía Internacional: Un informe de Amnistía Internacional revela un aumento alarmante en las ejecuciones a nivel global, lo que genera preocupación por la defensa de los derechos humanos. Garry Conille toma posesión como nuevo primer ministro de Haití: Garry Conille asume el cargo de primer ministro de Haití en medio de un clima político y social complejo. Se espera que afronte desafíos como la pobreza, la inseguridad y la inestabilidad institucional. Denuncian violaciones a la libertad de expresión en El Salvador: Diversos organismos internacionales expresan su preocupación por las crecientes restricciones a la libertad de expresión en El Salvador. Daniel Ortega acusa a su hermano de «traición a la patria»: En una escalada de las tensiones familiares, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusa a su hermano de «traición a la patria», lo que agudiza la crisis política en el país. República Dominicana encarcela a diputada oficialista: Una diputada del partido oficialista en República Dominicana es condenada a prisión por corrupción, en un hecho que sacude al ámbito político del país. China critica a EEUU por deterioro de derechos humanos en un informe: Un informe del gobierno chino denuncia el deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, generando tensiones entre ambas potencias. España se solidariza con Irlanda y Noruega sobre Palestina: España reitera su apoyo a la causa palestina y se une a la postura de Irlanda y Noruega en defensa de los derechos del pueblo palestino. Informalidad laboral, un gran desafío para Angola: Las autoridades angoleñas reconocen la informalidad laboral como un obstáculo importante para el desarrollo económico del país.

