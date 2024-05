Las 10 noticias más importantes a nivel mundial del viernes 31 de Mayo de 2024

1. Homenaje a Presidente Iraní Fallecido

Decenas de miles de personas participaron en los actos fúnebres en honor del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero el domingo pasado. El presidente fue enterrado en la ciudad de Mashhad.

2. Apertura de Plazo para Presentación de Candidaturas en Irán

La Sede Electoral iraní ha informado que el plazo para la presentación de candidaturas estará abierto entre el 30 de mayo y el 3 de junio, con la publicación de una lista definitiva de candidatos aprobados unas dos semanas antes de las elecciones, programadas para el 28 de junio.

3. Tensiones Geopolíticas y Economía Global

– Entre los factores que podrían afectar la economía global se destacan las tensiones geopóliticas, los niveles de endeudamiento, el cambio climático y la polarización social.

4. Reconocimiento del Estado Palestino

España, junto con Irlanda y Noruega, hará oficial el reconocimiento del Estado de Palestina en los próximos días, lo que representa un hito en la crisis entre ambos países.

5. Asesinato en Getxo, España

Getxo amaneció bajo el impacto de un asesinato, donde la víctima, Felipe, fue abordada por detrás con dos cuchilladas mortales. Cinco personas menores de edad permanecen detenidas por el incidente.

6. Ataque con Cuchillo en Francia

Se reportó un ataque con cuchillo en Francia, donde pasajeros habían reportado el comportamiento errático de un individuo armado con un cuchillo.

7. Comentario Despectivo del Papa

Se ha informado que el papa habría utilizado una palabra despectiva en italiano durante una reunión con obispos italianos el pasado 20 de mayo.

8. Noticias de México

Para noticias de México, se recomienda consultar fuentes especializadas en la región, ya que no se han encontrado noticias específicas para el día de hoy.

Estos son los titulares más relevantes a nivel mundial para el viernes 31 de mayo de 2024.

Las 10 noticias más importantes a nivel mundial del viernes 31 de Mayo de 2024 was last modified: by