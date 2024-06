Las 10 noticias más importantes a Nivel Mundial para el 20 de Junio de 2024

1. Putin y Kim Jong-un se reúnen en Corea del Norte por primera vez en 24 años: Un encuentro histórico que despierta interrogantes sobre las relaciones bilaterales y las ambiciones nucleares de Corea del Norte.

2. Bruselas perdona a España el expediente por déficit excesivo pese a superar el 3%: Una decisión que genera reacciones encontradas entre los expertos y la población española.

3. Al menos 26 niños entre los 66 desaparecidos en un naufragio ocurrido al sur de Italia: Una tragedia que enluta a familias enteras y moviliza a las autoridades para la búsqueda y rescate.

4. Putin dice que Rusia y Corea del Norte se ayudarán mutuamente si los atacan: Una declaración que eleva las tensiones en la región y enciende las alarmas sobre un posible conflicto.

5. Ejército de EEUU asegura que mató a un alto funcionario de ISIS en Siria: Un golpe importante en la lucha contra el grupo terrorista, aunque se teme por posibles represalias.

6. Familiares de víctimas de accidentes de Boeing piden multa a la empresa: Un nuevo capítulo en la tragedia que involucra a la compañía aérea y sus aviones defectuosos.

7. Manifestantes de Just Stop Oil rocían Stonehenge con pintura: Una acción polémica que busca llamar la atención sobre la crisis climática y la dependencia de los combustibles fósiles.

8. Un barco atacado por rebeldes hutíes se habría hundido en el mar Rojo: Un nuevo incidente en la zona que genera preocupación por la seguridad marítima y la escalada del conflicto en Yemen.

9. La ola de calor en Europa provoca incendios y pone en riesgo la salud de miles de personas: Un fenómeno extremo que afecta a varios países y genera alarma por sus graves consecuencias.

10. Netanyahu disuelve el Gabinete de Guerra de Israel en medio de crecientes tensiones: Tras una serie de desacuerdos y críticas, el primer ministro israelí toma una decisión que podría tener un impacto significativo en la política regional.

