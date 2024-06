Las 10 noticias más importantes a Nivel Mundial para el 21 de Junio de 2024

1. La UE acuerda un nuevo paquete de sanciones contra Rusia:

Se intensifica la presión sobre el régimen de Putin por su invasión a Ucrania.

2. Putin y Kim Jong-un firman un nuevo acuerdo de asociación estratégica:

Un pacto que genera preocupación en la comunidad internacional y aviva las tensiones en la península coreana.

3. Rutte será el nuevo secretario general de la OTAN:

El político neerlandés toma las riendas de la alianza militar en un momento crucial para la seguridad en Europa.

4. El 80% de la población mundial quiere políticas climáticas más activas y colaboración entre gobiernos:

Un mensaje contundente de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático.

5. EEUU priorizará el envío de misiles antiaéreos a Ucrania:

Un nuevo paso para fortalecer la defensa ucraniana frente a la agresión rusa.

6. Rumanía entregará a Ucrania un sistema de misiles Patriot:

Un refuerzo importante para la capacidad antiaérea ucraniana.

7. Científicos revelan cómo algunas personas evitan la COVID-19:

Un nuevo estudio arroja luz sobre la respuesta inmunológica al virus.

8. Caminar puede reducir los dolores de espalda, según estudio:

Un nuevo argumento para adoptar un estilo de vida más activo.

9. Róver de la NASA halla raras piedras nunca vistas en Marte:

Un nuevo descubrimiento que alimenta la fascinación por el planeta rojo.

El vehículo explorador Perseverance de la NASA ha estado realizando descubrimientos sin precedentes en su última travesía por el antiguo cauce fluvial de Neretva Vallis, situado en el cráter Jezero, donde se cree que hace miles de millones de años corrieron ríos que esculpieron el paisaje marciano.

En su último desplazamiento, Perseverance decidió tomar un atajo para eludir un sendero más accidentado. Este cambio de ruta lo llevó hasta una elevación conocida como Monte Washburn, donde descubrió un área repleta de rocas, algunas de las cuales, según la NASA, eran «un tipo nunca observado en Marte».

10. Descubren en España el vino más antiguo del mundo:

Un hallazgo histórico que despierta la curiosidad de los amantes del vino.

Las 10 noticias más importantes a Nivel Mundial para el 21 de Junio de 2024 was last modified: by