Las 10 noticias más importantes en EE.UU de este lunes 10 de junio de 2024

1. Expansión del Tren de Aragua en EE.UU.: La violenta banda criminal venezolana continúa su expansión en territorio estadounidense, generando gran preocupación entre las autoridades. FUENTE: cnnespanol.cnn.com

2. Biden culmina su viaje a Francia: El presidente Joe Biden finalizó su visita a Francia, donde participó en las conmemoraciones del Día D y rindió homenaje a los soldados estadounidenses caídos en la Primera Guerra Mundial. FUENTE:barrons.com

3. Mayorkas defiende la política de asilo de Biden: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió la política de asilo de la administración Biden ante las críticas de quienes la consideran demasiado permisiva. (FUENTE. cnn.com )

4. Exjefe de gabinete de Trump se declara no culpable: Mark Meadows, exjefe de gabinete del presidente Donald Trump, se declaró no culpable de los cargos penales relacionados con la conspiración para presentar electores falsos en las elecciones de 2020. FUENTE: https://www.vozdeamerica.com/

5. Ola de calor azota a Estados Unidos: Las altas temperaturas extremas afectan gran parte del país, lo que ha generado alertas de salud y recomendaciones para evitar la insolación y otros problemas relacionados con el calor. FUENTE: https://www.vozdeamerica.com/

6. Continúa el juicio contra Hunter Biden: El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, se encuentra en medio de un juicio por delitos fiscales en Delaware. Se espera que el proceso judicial dure varias semanas.

FUENTE:

7. Familias migrantes en vilo por posibles deportaciones: Miles de familias migrantes que esperan en la frontera entre México y Estados Unidos temen ser deportadas a sus países de origen en los próximos días.

FUENTE:

8. Trump realiza un acto de campaña con latinos: El expresidente Donald Trump realizó un mitin en Las Vegas, Nevada, dirigido a la comunidad latina. En su discurso, criticó las políticas de la administración Biden y reiteró su intención de volver a la Casa Blanca en 2026. FUENTE:

9. Muere el exastronauta William Anders: El exastronauta estadounidense William Anders, conocido por su participación en la misión Apolo 8, falleció en un accidente aéreo en Washington. Tenía 93 años.

10. Arañas gigantes invaden el noreste de EE.UU.: Se ha registrado un aumento en la presencia de arañas gigantes de la especie «Joro» en varios estados del noreste de Estados Unidos. Aunque no son peligrosas para los humanos, su tamaño y aspecto pueden generar molestias. FUENTE.nbc.com

Las 10 noticias más importantes en EE.UU de este lunes 10 de junio de 2024 was last modified: by