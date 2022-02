Las 10 remontadas más locas de la historia del fútbol

En el fútbol, ganar es bueno. Hacerlo en remontada es mejor. A lo largo de los años, han sido muchos los aficionados que han vivido momentos de gloria, por suerte hoy en día es posible ver el partido por Internet. Veamos qué remontadas «históricas» han marcado el fútbol y no sólo en los últimos años:

AC Milan-Liverpool 3-3

UEFA Champions League. En Estambul, Maldini y Crespo hicieron soñar a los aficionados rossoneri durante un tiempo, pero en los segundos 45 minutos los goles de Gerrard, Smicer y Xabi Alonso volvieron a equilibrar el partido, hasta los penaltis que dieron la victoria a los ingleses.

Manchester Utd-Bayern Munich 2-1

UEFA Champions League. Los alemanes se adelantaron con Basler en el minuto 5 y lo defendieron hasta el minuto 90, cuando Sheringham y Solskjær – en los tres minutos de tiempo añadido, concedidos por Collina – remontaron completamente el partido.

Tottenham – Manchester City 3-4

FA Cup. Al final de la primera parte, dominada por el Tottenham, el resultado era de 3-0 con goles de King, Keane y Ziege. «Cree siempre, no te rindas nunca» diría alguien. Distin, Bosvelt y Wright Phillips pusieron el resultado en 3-3 en la segunda parte. Macken hizo entonces el 4-3 definitivo y dio la ventaja al Manchester City.

Liverpool – Barcelona 4-0

Semifinal de la Liga de Campeones 2018/2019 en el partido de ida, los blaugranas fueron demoledores gracias a Lionel Messi. En la vuelta, los rojos fueron implacables y escribieron una de las páginas más bellas de su historia. Origi encontró el gol del 1-0 al comienzo. Los otros tres goles llegaron en la segunda parte, cuando Wijnaldum marcó dos goles. El 4-0 final fue increíble. En el saque de esquina del Liverpool, el recogedor de balones colocó el balón en el semicírculo junto al banderín, lo que permitió a Arnold golpear rápidamente, sorprendiendo a todo el Barcelona y encontrando a Origi en el centro, que marcó.

Deportivo La Coruña – Milan 4-0

Una de las derrotas más duras de la historia rossonera. El equipo de Carlo Ancelotti viajó a La Coruña por placer, tras la derrota en casa por 4-1, en el partido de ida de los cuartos de finales de la Liga de Campeones, pero todo se torció en España: Pandiani marcó a los pocos minutos, luego Valerón y Luque golpearon. En la segunda parte, Fran, con un desvío cómplice de Cafú, batió a Dida por cuarta vez y mandó al diablo al infierno.

Valencia – Basilea 5-0

11.04.2017. Tras un 3-0 en la ida de los cuartos de final de UEFA Europa League, que parecía definitivo, el Mestalla se llenó hasta el último anillo y en el último rincón había quien seguía cantando. El Valencia fue llamado a hacer la remontada. Y fue, sin duda, uno de los partidos más gloriosos de la historia reciente del club. Alcácer fue un verdadero e increíble protagonista.

Barcelona – Paris Saint Germain 6-1

Octavos de final de la Liga de Campeones. El Barcelona remontó el 4-0 de la ida ante el París Saint Germain. En apenas tres minutos Suárez rompió el empate. En el minuto 40 Iniesta, con una jugada mágica, mantuvo vivo un balón muerto cerca del área pequeña, Kurzawa con una torpe intervención burló a Trapp e hizo estallar el Camp Nou por segunda vez. En la segunda parte, Messi hizo el 3-0 de penalti, y Cavani pareció romper los sueños de remontada. Entonces ocurrió lo imposible: en el minuto 88, Neymar hizo el 4-1 con una joya de tiro libre, luego convirtió el segundo penalti de la noche. El brasileño estaba enloquecido en ese momento y, cuando el tiempo expiraba, se inventó una brillante asistencia para Sergi Roberto, que superó a Trapp e hizo el 6-1.

Liverpool – Borussia Dortmund 4-3

Partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2015/2016, en Anfield el Liverpool escribió otra página en su ya legendaria historia. A los 9 minutos de juego el Dortmund se adelantaba 2-0. Los rojos necesitaban un avance, Origi trató de reabrir el partido antes de llegar al descanso. Sin embargo, Marco Reus puso dos goles entre el Dortmund y el Liverpool en el minuto 57. La reacción de los rojos llegó con un derechazo de Coutinho desde fuera del área, 2-3 en el minuto 66. Sakho, con un cabezazo, igualó la contienda. Pero el Liverpool necesitaba un cuarto gol para llegar a las semifinales, fue Lovren quien lo encontró en el primer minuto del tiempo de descuento.

Manchester City – QPR 3-2

Última fecha de la Premier League 2011/12. El City se adelantó en el minuto 38 por medio de Zabaleta. Sin embargo, ocurrió lo increíble tras el descanso: primero Cissè y luego Traorè hicieron el 2-1 para los visitantes. El Manchester United, por su parte, visitó al Sunderland y terminó su partido con una victoria, a la espera de noticias desde el Etihad. Lo que ocurre en Manchester es historia. Primero el cabezazo de Edin Dzeko en el minuto 90 y luego el de Agüero a pase de Balotelli en el minuto 94 devolvieron el título a las vitrinas del City después de 44 años.

Charlton – Huddersfield 7-6

El Charlton consiguió la más grande remontada de la historia del fútbol, hace casi 55 años, en un partido de la Segunda División inglesa, en 1957. El Charlton estaba 1-5 abajo cuando faltaban 27 minutos. Después los locales marcaron cinco goles en 18 minutos y el gol de la victoria llegó en el último suspiro.

La Liga de Campeones, además de ser la competición de más alto nivel, es también la que nos ha dado la oportunidad de ver más remontadas increíbles por parte de equipos de fútbol liderados por la inspiración de los campeones y por actuaciones colectivas extraordinarias, a lo largo de los años. Es muy fácil ver fútbol en TV hoy en día, ¡ quién sabe si la próxima gran remontada será este año!

