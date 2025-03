Las 100 mejores películas Acción de todos los tiempos

Aquí tienes una lista de 100 de las mejores películas de acción de todos los tiempos, elegidas por su impacto cultural, innovación y calidad cinematográfica:

Duro de matar (1988) Matrix (1999) Terminator 2: el juicio final (1991) La jungla de cristal (1988) Mad Max 2: El guerrero de la carretera (1981) Arma letal (1987) Acorralado (1982) Misión imposible (1996) La fuga de Alcatraz (1979) Bullit (1968) The French Connection (1971) Robocop (1987) Aliens: el regreso (1986) El bueno, el malo y el feo (1966) Los siete samuráis (1954) La pandilla salvaje (1969) El justiciero (1974) Operación dragón (1973) Deseo de matar (1974) The Warriors: los amos de la noche (1979) El último boy scout (1991) Máximo riesgo (1993) Asalto al precinto 13 (1976) Perros de reserva (1992) Heat (1995) Ronin (1998) El caso Bourne (2002) Kill Bill: Volumen 1 (2003) Kill Bill: Volumen 2 (2004) Sin perdón (1992) Gladiador (2000) Salvar al soldado Ryan (1998) La lista de Schindler (1993) El señor de los anillos: la comunidad del anillo (2001) El señor de los anillos: las dos torres (2002) El señor de los anillos: el retorno del rey (2003) El caballero oscuro (2008) John Wick (2014) John Wick: Capítulo 2 (2017) John Wick: Capítulo 3 – Parabellum (2019) Mad Max: furia en la carretera (2015) Dredd (2012) El protector (2014) Atómica (2017) Nadie (2021) El hombre de acero (2013) Batman inicia (2005) El caballero oscuro: la leyenda renace (2012) Vengadores: Endgame (2019) Logan (2017) 1917 (2019) Proyecto Rampage (2018) El renacido (2015) Triple frontera (2019) Al filo del mañana (2014) Misión imposible: protocolo fantasma (2011) Misión imposible: nación secreta (2015) Misión imposible: Fallout (2018) Kingsman: servicio secreto (2014) Kingsman: el círculo de oro (2017) El justiciero 2 (2018) El justiciero 3 (2023) Sin remordimientos (2021) Ejército de ladrones (2021) Tyler Rake (2020) Tyler Rake 2 (2023) El hombre gris (2022) Agente Stone (2023) Alerta roja (2021) Proyecto power (2020) La vieja guardia (2020) Interceptor (2022) Carter (2022) El agente invisible (2022) Operación Kandahar (2023) Agente Fortune: el gran engaño (2023) Guy Ritchie: el pacto (2023) Heart of Stone (2023) Extraction (2020) Extraction 2 (2023) The Equalizer (2014) The Equalizer 2 (2018) The Equalizer 3 (2023) 6 en la sombra (2019) Alerta máxima (2021) Sin tiempo para morir (2021) El hombre del norte (2022) Ambulance: plan de huida (2022) Violent Night (2022) Tren bala (2022) Top Gun: Maverick (2022) Avatar: el sentido del agua (2022) El rey de los espías (2021) Sin salida (2022) Agente bajo fuego (2021) El protector de la ciudad (2021) El último duelo (2021) La purga infinita (2021) Godzilla vs. Kong (2021) Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021)

Esta lista incluye películas de diversas épocas y subgéneros de la acción, desde clásicos del cine hasta producciones modernas.

Las 100 mejores películas Acción de todos los tiempos was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.