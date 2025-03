Las 100 mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos.

Elegidas por su impacto cultural, innovación y calidad cinematográfica:

2001: Una odisea del espacio (1968) Blade Runner (1982) La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Alien, el octavo pasajero (1979) Metrópolis (1927) La guerra de las galaxias. Episodio V: El imperio contraataca (1980) Matrix (1999) E.T., el extraterrestre (1982) Interestelar (2014) Origen (2010) Terminator 2: el juicio final (1991) La naranja mecánica (1971) Encuentros en la tercera fase (1977) Volver al futuro (1985) El planeta de los simios (1968) Solaris (1972) Distrito 9 (2009) Children of Men (2006) Mad Max 2: El guerrero de la carretera (1981) El quinto elemento (1997) Primer (2004) La cosa (1982) Brazil (1985) El hombre bicentenario (1999) Gattaca (1997) Donnie Darko (2001) Moon (2009) Her (2013) Ex Machina (2015) Arrival (2016) La llegada (2016) El castillo ambulante (2004) WALL-E (2008) El viaje de Chihiro (2001) Akira (1988) Ghost in the Shell (1995) Stalker (1979) El hombre de la Tierra (2007) Looper (2012) Código fuente (2011) Predestination (2014) Coherence (2013) La mujer en la luna (1929) Planeta prohibido (1956) La invasión de los ladrones de cuerpos (1956) El increíble hombre menguante (1957) La mosca (1986) Videodrome (1983) Tetsuo, el hombre de hierro (1989) Pi (1998) Abre los ojos (1997) Vanilla Sky (2001) A Scanner Darkly (2006) Synecdoche, New York (2008) Under the Skin (2013) Upstream Color (2013) Annihilation (2018) Upgrade (2018) Sorry to Bother You (2018) Vivarium (2019) Possessor (2020) Dune (2021) Todo a la vez en todas partes (2022) Nope (2022) Avatar (2009) Avatar: el sentido del agua (2022) Jurassic Park (1993) El día de mañana (2004) Señales (2002) La guerra de los mundos (2005) Sunshine (2007) Moonfall (2022) Godzilla (1954) El planeta de los simios: (R)evolución (2011) Starship Troopers (1997) Robocop (1987) They Live (1988) Dark City (1998) Minority Report (2002) Inteligencia Artificial (2001) El truco final (El prestigio) (2006) Los cronocrímenes (2007) Time Lapse (2014) Triangle (2009) The Endless (2017) Archive 81 (Serie de TV) (2022) Severance (Serie de TV) (2022) Love, Death & Robots (Serie de TV) (2019) Black Mirror (Serie de TV) (2011) The Expanse (Serie de TV) (2015) Battlestar Galactica (Serie de TV) (2004) Doctor Who (Serie de TV) (2005) Rick y Morty (Serie de TV) (2013) Cowboy Bebop (Serie de TV) (1998) Neon Genesis Evangelion (Serie de TV) (1995) Steins;Gate (Serie de TV) (2011) Planetes (Serie de TV) (2003) Ergo Proxy (Serie de TV) (2006) Psycho-Pass (Serie de TV) (2012) Parasyte -the maxim- (Serie de TV) (2014)

Esta lista incluye películas de diversas épocas y subgéneros de la ciencia ficción, desde clásicos del cine mudo hasta producciones modernas.

