Las 5 mejores ventajas de las citas online

¿Eres de los que te gustan las cosas de toda la vida? No te culpamos, las cosas simples y de toda la vida son muy interesantes… pero ¡no excluyen a las modernas!

Tu error, si es que cometes alguno, no es seguir disfrutando de las tradiciones, sino cerrarte a lo nuevo y no combinarlo todo para aprovechar la vida al máximo. Por eso, queremos hablarte aquí de cinco ventajas de las citas online. No para que dejes de salir a ligar por los garitos de tu ciudad, sino para que complementes tus ligues offline con las posibilidades que te ofrece lo online.

1 No tienes que arreglarte, ni siquiera peinarte

Para muchos la parafernalia antes de salir es parte de la diversión, pero para otros es un auténtico suplicio. Si eres de los que siempre quieren ir cómodos y odias tener que engominarte y ponerte una camisa o una corbata o, peor aún, unos tacones que te destrocen los pies, si eres mujer, una web de citas es una gran alternativa para ligar.

Lo único que necesitas es tu móvil y, con él, podrás empezar a charlar con personas desconocidas desde el sofá de tu salón o incluso desde la cama. ¡Tiempo tendrás de arreglarte cuando se confirme la cita y vayáis a quedar! Pero, para entonces, te habrás ahorrado todas las ocasiones preliminares en las que simplemente tratabas de conocer gente.

2 Eliges el tipo de gente que te gusta

Si hay una ventaja de internet, es su gran capacidad para filtrar. Hay webs de citas de todo tipo. Desde las más generalistas en las que hay cabida para todo tipo de gente, hasta páginas para conocer gays, maduras españolas o incluso las hay dedicadas a personas de una determinada creencia religiosa.

Una vez dentro de la página de turno, el usuario puede filtrar los perfiles de la misma en función de características físicas, aficiones, intenciones respecto a la relación y mucho más.

En comparación con la lotería que es conocer a una persona en un bar y no saber absolutamente nada sobre su personalidad, en las webs de citas ya se empieza con una parte del camino andado.

3 Conoces gente de forma segura

En las citas online, tus primeras conversaciones con la persona desconocida serán desde la seguridad del ordenador. Si quedáis, es porque ya habrá surgido cierta confianza, algo muy diferente a conocer a alguien en un bar e irte a solas con él para estar solos.

Especialmente las usuarias valoran muy positivamente este aspecto porque confiesan que, en más de una ocasión, han dejado pasar la oportunidad de conocer a un hombre, por miedo a quedarse a solas con un desconocido en mitad de la noche.

4 Ya no es tan fácil engañar

A día de hoy con las videollamadas es muy difícil que alguien se haga pasar por lo que no es al menos en lo que se refiere al físico. Esta era una de las grandes amenazas de las citas online y una vez eliminada, nos quedamos con que ahora cuando decidas quedar con la otra persona la habrás visto y habréis mantenido una o varias conversaciones.

5 Mayor diversidad cultural

Si te atraen las personas diferentes y de otras culturas, las webs te permiten acceder a ellos de forma mucho más fácil y natural.

Antes, para mucha gente, las personas a las que tenían acceso solo dependían de su círculo de amistades, lo que normalmente significaba personas de bagajes culturales y clases sociales similares. Internet lo democratiza todo y en una web de citas puedes conocer personas de todo el espectro social y de todo tipo de culturas.

Y como extra, si vas a hacer un viaje a otro país, también puedes tratar de ligar en él incluso antes de llegar, para que tu estancia sea más interesante.

Las 5 mejores ventajas de las citas online was last modified: by

En : Redes Sociales