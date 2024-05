Las 5 noticias más importantes de EE.UU. para el VIERNES 31 DE MAYO de 2024

Las 10 noticias más importantes de EE.UU. para el VIERNES 31 DE MAYO de 2024

Nueva York: Juicio a Donald Trump en Nueva York:

Un fiscal acusó a Donald Trump de participar en una conspiración para engañar a los votantes en 2016, mientras que la defensa del expresidente solicitó su absolución total e inmediata en el juicio que se le realiza en Nueva York. Este juicio se centra en la presunta influencia en las elecciones de 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca1

Miami: Cambios en las reglas para propietarios cubanos de pequeños negocios:

Estados Unidos anunció cambios en las reglas para que propietarios cubanos de pequeños negocios puedan recibir apoyo financiero, como la apertura de cuentas en bancos estadounidenses.

Florida: Accidente en Florida y Nuevos Cargos:

El conductor que chocó contra un autobús de jornaleros en Florida enfrenta ahora más cargos por lesiones ocasionadas a otros trabajadores agrícolas tras el accidente1

Últimas Noticias de la Campaña Electoral:

Se mencionan las últimas noticias de la campaña electoral en Estados Unidos, con análisis, explicativos, videos y fotografías sobre todo lo relacionado con la misma

Inmigración:

Se ha mencionado que buscar ayuda es clave, ya que se ha destacado que un tercio de los alemanes sufre enfermedades mentales, y en EE. UU. o México, la cifra es mayor.

