Las aplicaciones que todo viajero tecnológico debe tener

Mapas, reservas y conversores de monedas son algunas de las funciones de estas ‘apps’ de viaje.

Las pesadas guías de turismo han quedado en el pasado. Ahora, en un mundo que está constantemente conectado y exige inmediatez, las aplicaciones de viaje se han convertido en una de las necesidades de los viajeros para planificar qué visitar, dónde alojarse o cómo llegar a cierto lugar. Algunas son gratuitas y tienen la opción para usarse sin conexión.

Google Trips

Trips es la nueva aplicación móvil de Google que organiza los viajes y funciona como un guía de turismo portátil. Se puede descargar gratis para Android en Google Play o para iPhone en el App Store.

Entre varias de sus funciones, la más relevante es que no necesita que el usuario tenga que buscar una red wifi o tenga que pagar ‘roaming’ para conectarse, ya que la mayor parte de la información -más de 200 destinos en todo el mundo- está disponible sin conexión.

Aunque usted se encuentre al aire libre, el uso de GPS –que no requiere conexión para funcionar- determina el lugar exacto donde usted está y le da recomendaciones sobre cuáles son las mejores actividades para realizar allí.

TripAdvisor

Esta aplicación también pensó en lo costoso que es conectarse a la red en el extranjero, por lo que le apostó a la posibilidad de descargar una ‘Guía del destino’ antes de iniciar el viaje.

Gracias a ella, no es necesario conectarse para saber cuáles son los hoteles más recomendados por otros viajeros, los restaurantes con mejor puntuación (ordenados por precio o por tipo de comida) o las mejores “cosas por hacer”: museos, actividades, ‘tours’, etc.

