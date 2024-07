Las Apps que más de usan en Praga, República Checa

Las aplicaciones más utilizadas en Praga, República Checa, varían según la categoría y el público objetivo. Sin embargo, según Similarweb y datos de junio de 2024, aquí te presento algunas de las aplicaciones más populares en general y por categoría:

En general:

WhatsApp: La aplicación de mensajería instantánea más popular en todo el mundo, también es muy utilizada en Praga. Facebook: La red social más grande del mundo también tiene una gran presencia en la República Checa. Instagram: La aplicación para compartir fotos y videos es especialmente popular entre los jóvenes en Praga. Seznam: Un motor de búsqueda checo que también ofrece noticias, mapas y otros servicios. YouTube: La plataforma para compartir videos es popular en todo el mundo y también se usa mucho en Praga.

Por categoría:

Redes sociales y mensajería:

WhatsApp

Facebook

Instagram

Messenger

TikTok

Compras y banca:

Bazoš

Mall.cz

Alza.cz

Sberbank CZ

Česká spořitelna

Transporte:

IDOS jízdní řády

Mapy.cz

Rejsek

ČD mobilní aplikace

PxF

Noticias y medios:

Seznam Zprávy

iDNES.cz

Novinky.cz

Aktuálně.cz

Sport.cz

Entretenimiento:

Netflix

Spotify

HBO Max

Prima PLAY

O2 TV

Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones populares que se utilizan en Praga. La disponibilidad y el uso de las aplicaciones pueden variar según la persona y sus intereses.

Es importante tener en cuenta que los datos de uso de aplicaciones pueden cambiar con el tiempo y que nuevas aplicaciones pueden ganar popularidad en el futuro.

