Las conexiones globales 5G alcanzan el hito de dos mil millones en el tercer trimestre de 2024

Se acelera el crecimiento inalámbrico global: Más de 170 millones de conexiones 5G se sumaron tan solo en el tercer trimestre de 2024.

América del Norte lidera el camino: 264 millones de conexiones 5G, con cobertura para el 70% de la población.

264 millones de conexiones 5G, con cobertura para el 70% de la población. Redes preparadas para el futuro: En América del Norte, se proyecta que la 5G superará a la 4G para 2025, con 391 millones de conexiones.

Bellevue, Washington. – 18 de diciembre de 2024 – La industria global de las telecomunicaciones inalámbricas alcanzó un hito revolucionario en el tercer trimestre de 2024, cuando las conexiones 5G globales superaron los dos mil millones, lo que refleja un crecimiento interanual impresionante del 48 por ciento. Según datos de 5G Americas y Omdia, durante el tercer trimestre se sumaron más de 170 millones de conexiones 5G en el mundo, lo que subraya la rápida adopción de las tecnologías inalámbricas de la próxima generación. Las proyecciones indican que las conexiones 5G treparán a 8.400 millones para 2029, lo que representa el 59 por ciento del total global de las tecnologías inalámbricas.

Viet Nguyen, Presidente de 5G Americas, señaló: “Superar los dos mil millones de conexiones 5G mundialmente es más que un hito: es una prueba del poder transformador de la 5G al revolucionar industrias y economías alrededor del mundo. A medida que 5G evoluciona a 5G-Advanced, su función en el impulso de la innovación y la conectividad no deja de fortalecerse”.

América del Norte: Líder de la adopción global de la 5G

América del Norte continúa fijando la norma en la adopción de la 5G, con 264 millones de conexiones alcanzadas al término del tercer trimestre de 2024. Durante el trimestre, la región sumó 22 millones de conexiones 5G, lo que significa una tasa de crecimiento del nueve por ciento. Es digno de destacar que la 5G ya representa el 37 por ciento del total de conexiones inalámbricas de América del Norte, más del doble que el promedio global del 17 por ciento. La región va camino de ver cómo las conexiones 5G superan a las de LTE 4G en 2025.

Kristin Paulin, Analista Principal de Omdia, comentó: «La infraestructura de red avanzada de América del Norte junto con el amplio acceso a dispositivos con capacidad 5G están impulsando la rápida adopción. Con la expansión de las redes 5G autónomas y los despliegues de espectro de banda media, la región se prepara para ver más crecimiento en los casos de uso empresariales y de consumo.»

América Latina: Una región de creciente oportunidad

En América Latina, las conexiones 5G aumentaron a 67 millones en el tercer trimestre de 2024, con 11 millones de conexiones nuevas sumadas, o una fuerte tasa de crecimiento del 19 por ciento. Mientras se acelera la adopción de 5G, LTE 4G continúa siendo la tecnología dominante en la región al comprender el 74 por ciento del total de conexiones inalámbricas, con 592 millones de usuarios.

José Otero, Vicepresidente de América Latina y el Caribe de 5G Americas, afirmó: “Brasil, Chile, Puerto Rico y Uruguay continúan siendo los mercados con la mayor penetración de servicios móviles de 5G en América Latina y el Caribe. La principal barrera a la adopción de la última generación es la falta de terminales de bajo costo, ya que las personas que reemplazan sus teléfonos no necesariamente adquieren un dispositivo 5G. Mientras tanto, los operadores continúan expandiendo sus redes de 4G con un objetivo doble: alcanzar cobertura similar a la de las redes 2G/3G para poder desactivar las redes antiguas y con las nuevas expandir los servicios que ofrecen a sus clientes. Dicho esto, anuncios de nuevas subastas de espectro en Costa Rica y Perú demuestran el creciente interés de los gobiernos por contribuir a que se amplíe y adopte 5G en la región.”

Perspectiva global: Escalar la infraestructura para un futuro de 5G

A la fecha, hay 341 redes 5G comerciales en el mundo, superando el ritmo de despliegue de LTE 4G en la etapa equivalente de su desarrollo. Se prevé que la inversión continua en infraestructura de 5G dé respaldo a un rango creciente de aplicaciones, desde soluciones con capacidad para IoT a servicios de baja latencia en diversas industrias tales como salud, fabricación y transporte.

A continuación, se resume la cantidad de despliegues de 5G y LTE 4G al 17 de diciembre de 2024:

5G:

Global: 341

América del Norte: 17

América Latina y el Caribe: 49

LTE 4G:

Global: 706

América del Norte: 18

América Latina y el Caribe: 133

