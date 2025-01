Las Consecuencias que un Paciente Puede Enfrentar por la Negligencia de un Médico

Cuando las personas que deberían resguardar nuestra salud no lo hacen, pueden ocurrir efectos catastróficos en la salud, los cuales pueden incluir lesiones crónicas, discapacidades y, en algunos casos, la muerte.

Por eso en este artículo explicaremos las principales consecuencias físicas y emocionales que puede sufrir un paciente luego de un episodio de estas características, y las medidas posteriores que puede tomar.

Debes saber que siempre puedes buscar una reclamación por lesiones por diagnóstico erróneo, aunque hay ciertos pasos esenciales que debes seguir para llegar a ello.

¿Cuándo es negligencia médica?

La negligencia o mala praxis se puede producir por varios factores que afectan o dañan al paciente de acuerdo a los estándares de la profesión.

Estos pueden ser a través de diagnósticos erróneos, tratamiento inadecuado, falta de acción, uso inapropiado de medicamentos, o falta de consentimiento informado.

Principales consecuencias tras un caso de negligencia médica

Físicas

Errores muy comunes como diagnósticos incorrectos o cirugías mal realizadas tienen una influencia directa en la salud de los pacientes.

Esto puede provocar un retraso del tratamiento adecuado, como también la implicancia de mayores cirugías para enmendar los errores.

En muchos casos, los daños pueden ser permanentes, generando una discapacidad y, en otros casos, la muerte de la persona.

Emocionales

Como toda situación de estrés y tensión absoluta, las consecuencias no son sólo físicas, sino que el paciente puede sufrir estrés postraumático, depresión y una notable pérdida de confianza en el sistema de salud.

Financieras

Estos incidentes pueden desencadenar que la persona no pueda generar ingresos como lo suele hacer normalmente por sus daños físicos.

Por lo tanto, esta es una cuestión central en cualquier reclamo legal que se quiera llevar a cabo.

Realizar un reclamo económico

Si has sido víctima de negligencia o mala praxis puedes presentar un reclamo legal para obtener una compensación económica por los daños sufridos.

¿En qué contexto se dan estos reclamos? Según un artículo realizado por el Instituto Nacional de Salud y publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, «la decisión de emprender acciones legales está determinada no sólo por la lesión, sino también por el manejo insensible y la mala comunicación (del centro médico) después del incidente».

Para llevarlo a cabo deberás tomar dos acciones fundamentales:

Consulta con un abogado especialista en el tema para que te asesore en todo el proceso.

Recopila toda la evidencia posible a través de imágenes, videos, recibos, recetas y demás pruebas.

Tal como expresa un artículo realizado por el Departamento de Salud y Servicios para personas mayores de Missouri, para probar la negligencia se debe establecer lo siguiente:

Deber hacia el paciente

Incumplimiento del deber

Previsibilidad

Causalidad

Lesión

Daños y perjuicios

Allí detallan los diferentes niveles de responsabilidad u obligaciones médicos. Más allá que existan bases comunes en este aspecto, las leyes y regulaciones sobre este tema pueden variar según el estado donde te encuentres.

Estas diferencias se dan sobre todo en los plazos de presentación de la demanda, los límites de compensación y los paneles de revisión médica.

