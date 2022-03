Las Criptomonedas y los Tributos.

Estamos en la Bitcoin Era, donde a veces sin querer nos encontramos sumergidos en un entorno tecnológico que nos lleva a desarrollar nuevas formas de gestión en cuanto a la administración de empresas y los impuestos que surgen en ellas.

Es así como la introducción de las criptomonedas en las operaciones económicas y financieras de las personas y su excesivo aumento en uso y comercialización ha activado las alarmas de los agentes tributarios.

Es necesario crear un enfoque equitativo en cuanto a la contribución tributaria por parte de las criptomonedas, donde su recaudación represente otro ingreso para la estabilidad de las economías mundiales.

Un entorno digital que pide legalización

Los desafíos que genera el mercado digital tanto para corporativos como particulares, dominada por un uso excesivo en las actividades cotidianas, donde las operaciones comerciales y de capitalización de mercado de criptoactivos resultan cada vez más comunes.

Es entonces cuando el contribuyente por no poseer una base legal se aprovecha de la desviación de capitales para evitar la declaración de esos ingresos por concepto de negociaciones con criptomonedas, donde el principal afectado es el Fisco Nacional de cada país.

En la actualidad son varios los países que están estudiando y evaluando diversas formas en las que se permita gravar las operaciones con criptomonedas, con el objeto de poder controlarlas al menos desde la perspectiva fiscal las transacciones criptográficas.

La inexistencia de un marco jurídico que regule las criptomonedas las hace complejas e incluso difíciles de reglamentar bajo un entorno legal tradicional.

Las criptomonedas por ser instrumentos financieros digitales requieren para su intercambio disponer de equipos tecnológicos que estén a la altura y con la capacidad suficiente para almacenar los datos de cada operación realizada, además de adaptar los sistemas administrativos y de facturación no solo a la moneda tradicional sino también a las criptomonedas.

Por otra parte se encuentra la preparación académica y digital de los profesionales que se encargaran de dar seguimiento y lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, pero, esta vez en monedas digitales.

Se pretende una legislación fiscal simple, transparente, adaptable y práctica desde el punto de vista en que la carga tributaria y administrativa no sea excesiva y mucho menos costosa para las partes involucradas.

A que impuestos están sujetas las criptomonedas

Este tipo de activos digitales representan un valor monetario y es por ello que son contabilizados en el patrimonio del titular, lo que hace a este responsable de la declaración de su posesión.

Una vez declarada la posesión de criptoactivos se debe comparar con los valores que se tienen estimados como tributables y proceder a las declaraciones pertinentes, entre algunos de los tributos se encuentran:

Impuesto sobre el Patrimonio, se refiere estrictamente al hecho de poseer criptomonedas y que estas formen parte del enriquecimiento del contribuyente.

se refiere estrictamente al hecho de poseer criptomonedas y que estas formen parte del enriquecimiento del contribuyente. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, enfocado a las por las utilidades obtenidas durante un ejercicio económico a través de criptodivisas.

enfocado a las por las utilidades obtenidas durante un ejercicio económico a través de criptodivisas. Impuesto sobre sucesiones y donaciones, se refiere estrictamente a herencias o donaciones recibidas en criptomonedas.

Todos estos impuestos están sujetos al calendario fiscal anual presentado por los entes reguladores de los tributos de cada país.

Retos de las criptomonedas ante los impuestos

Principalmente las criptomonedas deben tener un respaldo legal para pasar a ser tributables, aunque su uso y manejo haya aumentado, sino se tiene el basamento legal necesario resultara complejo controlarlas, además de dar el tratamiento tributario que les corresponde por su naturaleza compleja y cambiante.

Crear regulaciones que permitan proteger también a los consumidores o usuarios que se dediquen a la publicidad de criptoactivos.

Por otra parte se encuentra la creación de una escala de valores que permita dar uniformidad a los tributos de criptomonedas, que considere la volatilidad de las mismas y la documentación adecuada que los soporte como activos financieros.

Los avances en la tecnología de Blockchain pueden conllevar a modificaciones cada cierto tiempo de los basamentos legales, lo que representa una constante actualización en el tema.

A todos estos retos se suma la alerta constante de que el uso de los criptoactivos se preste para actividades ilegales como lavado de dinero, fraude o evasión fiscal por nombrar algunos casos.

Conclusión

En la incesante búsqueda de una legalización de las criptomonedas como herramienta financiera, surge un sinfín de parámetros que deben ser establecidos al momento de una regulación fiscal de criptomonedas tanto para consumidores como para futuros contribuyentes.

Las criptomonedas generan ingresos elevados y es en donde los entes gubernamentales desean establecer controles y medidas que permitan beneficiar a los Estados de estos ingresos para ejecutar planes de mejoramiento social para sus países.

No obstante es importante mencionar que la cuota tributaria final que se establezca a cancelar dependerá directamente de la situación patrimonial de los contribuyentes.