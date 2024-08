Las elecciones estadounidenses bajo la sombra del intento de asesinato contra Trump

por Isidoros Karderinis

El intento de asesinato contra el expresidente estadounidense y actual candidato presidencial Donald Trump mientras se dirigía a una multitud en Butler, Pensilvania, el sábado 13 de julio, ha sacudido profundamente a Estados Unidos y lo definirá todo hasta las elecciones del 5 de noviembre, que son las elecciones más cruciales en la historia de la humanidad y conciernen a todas las personas del planeta.

Este intento de asesinato, el primero desde el del ex presidente republicano Ronald Reagan en 1981, marca otro nuevo capítulo en la oscura historia de la violencia política en Estados Unidos. Al fin y al cabo, la historia de Estados Unidos está marcada por el asesinato de cuatro presidentes durante su mandato.

En concreto, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado en 1865 en su galería del Teatro Ford de Washington por un actor, John Wilkes Booth. El segundo presidente asesinado fue James Garfield, vigésimo presidente de los Estados Unidos, que murió tras ser atacado el 2 de julio de 1881 en una estación de tren de Washington, D.C. por Charles Guiteau, un abogado que buscaba desesperadamente trabajo como funcionario público. William McKinley, 25º presidente de los Estados Unidos, mientras recibía a dignatarios en la Exposición Panamericana de Buffalo el 6 de septiembre de 1901, fue herido por un anarquista que disparó varias balas. Murió unos días después a causa de sus heridas.

Finalmente, en la historia más reciente, muchos recuerdan el 22 de noviembre de 1963, cuando John Fitzgerald Kennedy, JFK, fue asesinado en Dallas. Ese día, alrededor de las 12:30 p.m., mientras la limusina presidencial atravesaba la multitud que se había reunido en las calles de Dallas, se escucharon disparos. John Fitzgerald Kennedy se desplomó inmediatamente, con su esposa Jackie a su lado. El 35º presidente estadounidense fue declarado muerto a las 13:00 horas en el hospital.

Por lo tanto, el ataque es un acontecimiento que sin duda provocará cambios en los acontecimientos políticos del ya turbulento período preelectoral. Un período que ya ha atravesado cuarenta oleadas después de la aparición autodestructiva de Joe Biden en el debate, que suscitó serias dudas sobre su edad, su claridad intelectual, pero también sobre su capacidad para llevar a cabo una campaña electoral dinámica, y que finalmente provocó su dimisión de la candidatura para las próximas elecciones presidenciales.

El ataque al ex presidente en un mitin pocos días antes de la aceptación de la unción por parte de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee que se llevó a cabo del 15 al 18 de julio es un ataque a la democracia y al derecho de cada ciudadano estadounidense a elegir a sus líderes. La violencia que infecta y afecta la vida política estadounidense es claramente la antítesis de la democracia.

Era el 31 de agosto de 2023 cuando el periodista militante y ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, estimó que Donald Trump podría ser asesinado después de que las campañas de remisión judicial, las acusaciones y las difamaciones fracasaron estrepitosamente en mellar su popularidad.

El despiadado perpetrador Thomas Matthew Crooks, de 20 años y despiadado porque sus disparos mataron al menos a un ciudadano estadounidense e hirieron gravemente a otros dos, uno de ellos muy grave, era miembro de la organización internacional de extrema izquierda «ANTIFA» y partidario extremo de Joe Biden y los demócratas. Incluso había donado 15 dólares a un comité de acción política que recaudaba dinero para los políticos demócratas.

Sin embargo, después también se había registrado con los republicanos (o al menos «pareció» un registro «conveniente») para poder estar en el discurso de Trump y poder acercarse lo suficiente para disparar sus tiros asesinos.

La República Americana ha sufrido en los últimos años las intervenciones más brutales del «Estado profundo», es decir, del complejo militar-industrial y de los servicios de seguridad e inteligencia. Este período es el más peligroso en la historia de Estados Unidos, porque el «Estado profundo» junto con sus operadores políticos y medios de comunicación cómplices demonizaron al expresidente, sin importarles que estuvieran dividiendo a la sociedad estadounidense y cultivando el clima para el intento de asesinato de Trump.

Así, muchos ciudadanos americanos se volvieron adictos a odiar a muerte a Trump, ya que cada día los medios cómplices propagaban con innumerables vulgaridades que el expresidente era un «repugnante traidor», un «agente ruso», un «nuevo Hitler», o un «psicópata tirano». Los medios de comunicación enredados con el «Estado profundo» que no dan ninguna razón, no están controlados, pero tienen enormes poderes para destruir los derechos y libertades del pueblo estadounidense tal como los define la Constitución.

Y hoy volvemos a ver a algunos medios de comunicación cómplices, para evitar la posible heroización de Trump, que se apresuran a deconstruir completamente el hecho del intento de asesinato político, difundiendo con tácticas de desinformación rumores de que el casi asesino no tenía actividad política ni ideología extrema, pero simplemente tenía problemas psicológicos.

El expresidente en concreto, por tanto, es considerado una personalidad independiente que no está influenciada por el llamado «Estado profundo» y se inspira en una mentalidad política patriótica. Donald Trump es pro Estados Unidos, está en contra del gobierno mundial y está a favor de poner fin a la guerra en Ucrania, cuya continuación plantea un riesgo muy grave de guerra nuclear y, por tanto, de destrucción total de la humanidad. Trump es el segundo líder de la anti-woke agenda después del primer ministro eslovaco, Robert Fico, al que intentaron asesinar en dos meses, y mientras Trump se postula dinámicamente para la presidencia de Estados Unidos.

Una woke agenda que quiere abolir las religiones, las naciones, la institución de la familia, los géneros y las relaciones tradicionales y en general cualquier valor tradicional que exista desde el momento en que las personas comenzaron a percibirse conscientemente a sí mismas. Una woke agenda que quiere crear estados que serán habitados por turbas sin conciencia y identidad nacional, por lo que poblaciones que puedan ser fácilmente administradas y controladas por los gobernantes del planeta.

La clase internacionalista que ha impuesto esta woke agenda a través de los medios de comunicación, la educación y todos los códigos penales y civiles nacionales considera como «banderas rojas» a aquellos líderes que reaccionan vigorosamente y resisten y los ha puesto en su mira.

El intento de asesinato de Donald Trump, entonces, podría impulsarlo a una victoria aplastante en las elecciones de noviembre, ya que su imagen de luchador constantemente atacado por sus enemigos ahora estará aún más profundamente arraigada en conjunción con una determinada ola de simpatía. Después de todo, la perspectiva de su victoria ya estaba establecida en la mente de todos, pero lo que puede cambiar ahora es su tamaño potencial.

Para terminar, quisiera subrayar que el pueblo estadounidense tendrá que luchar tenazmente y con gran perseverancia para liberarse del «estado profundo» federal. «¡Luchar!» fue la frase de un Donald Trump ensangrentado y maltrecho en la oreja derecha segundos después de su intento de asesinato, al mismo tiempo que levantaba su puño en el aire, animando a la gran multitud de sus seguidores y creando en definitiva una imagen icónica que pasará a la historia.

Acerca del Autor.

Isidoros Karderinis nació en Atenas en 1967. Es periodista, novelista y poeta. Estudió economía y realizó estudios de posgrado en economía del turismo. Sus artículos han sido publicados en periódicos, revistas y sitios web de todo el mundo. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, español, italiano, portugués, sueco, rumano, búlgaro y albanés y publicados en antologías poéticas, revistas literarias y columnas de periódicos literarios. Ha publicado ocho libros de poesía y tres novelas en Grecia. Sus libros han sido traducidos y publicados en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y España.

Facebook: Karderinis Isidoros

Las elecciones estadounidenses bajo la sombra del intento de asesinato contra Trump,por Isidoros Karderinis was last modified: by