Las Fotos más impresionantes de la Ciudad de Maracaibo en su Aniversario

No hace falta que Maracaibo esté de aniversario para que podamos apreciar fotos de la ciudad más importante de Venezuela en muchos aspectos desde el siglo XIX.

Maracaibo es una ciudad del noroeste de Venezuela y la capital del estado de Zulia, conocido como el centro de la industria petrolera del país. Su ciudad antigua se caracteriza por los edificios coloniales, incluidas las casas coloridas que bordean la Calle Carabobo. En la Plaza Bolívar central, se encuentra la Catedral de Maracaibo, que alberga una estatua del Cristo Negro. Cerca está la Casa de la Capitulación, del siglo XVIII, que es un centro histórico y cultural.

